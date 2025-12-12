Sverige
Salma Larsson är årets lucia i tv. Foto: Oskar Pedersen/Warner Bros/SVT
Salma Larsson tillsammans med 60 tärnor. Foto: Oskar Pedersen/Warner Bros/SVT
Salma är årets lucia
Den 13 december kommer
lucia med ljus i mörkret.
Salma Larsson
är årets lucia i SVT.
Hon är 15 år och kommer
från Visby på Gotland.
– Jag blev mycket
glad och överraskad
över att jag blev lucia.
Det säger Salma Larsson
till Sveriges Radio.
Årets luciatåg är inspelat
på olika platser på Gotland.
Bland annat i Visby domkyrka
och i två gamla ruiner.
Lucia får hjälp av 60 tärnor.
De sjunger med henne i sångerna.
Det blir också annan sång
från 25 barn på ett torg.
Alma Emilsson
jobbar som musiker
i Visbys domkyrka.
I år fyller kyrkan 800 år.
– Vi ville ha många
sångare i luciatåget.
Då får vi den där riktiga
klangen från en kör,
säger hon till 8 Sidor.
Du kan se luciatåget
den 13 december
klockan 07.00
i kanalen SVT1.
Du kan också se det
på sajten SVT Play.
SARAH GREEN/8 SIDOR
12 december 2025
Jag var alltid lucia 🧑🎄 varje år. Tycker man skulle blanda ,vore trevligt med en svart,mörkhyad person,som speglar vår tid🥰🎀 trevlig Lucia önskar jag er alla🌲❄️
Ja varför inte ,spelar ingen roll vilken färg på huden man har.alla passar att vara Lucia.
På min skola förra året var Lucia från Ghana vi blandar varje år.inget konstigt med det.
8sidor är Lucia bara för kristna? Firar muslimer Lucia??
Hej,
Lucia var från början
ett kristet helgon.
Men i Sverige i dag firar vi
den 13 december av många
olika anledningar.
Det är inte bara kristna som firar.
Hälsningar 8 Sidor
Vilka är det som firar 13/12 mer än kristna? Har aldrig hört talas om detta.
Kan ni svara på det 8 sidor?
Varför låtsats du att du är en kvinna Liza? Det är vidrigt att ljuga, som du gör.
Det förstör för andra invandrare när du ljuger. Förstår du inte det?