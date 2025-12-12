Salma är årets lucia

Den 13 december kommer

lucia med ljus i mörkret.

Salma Larsson

är årets lucia i SVT.

Hon är 15 år och kommer

från Visby på Gotland.

– Jag blev mycket

glad och överraskad

över att jag blev lucia.

Det säger Salma Larsson

till Sveriges Radio.

Årets luciatåg är inspelat

på olika platser på Gotland.

Bland annat i Visby domkyrka

och i två gamla ruiner.

Lucia får hjälp av 60 tärnor.

De sjunger med henne i sångerna.

Det blir också annan sång

från 25 barn på ett torg.

Alma Emilsson

jobbar som musiker

i Visbys domkyrka.

I år fyller kyrkan 800 år.

– Vi ville ha många

sångare i luciatåget.

Då får vi den där riktiga

klangen från en kör,

säger hon till 8 Sidor.

Du kan se luciatåget

den 13 december

klockan 07.00

i kanalen SVT1.

Du kan också se det

på sajten SVT Play.

SARAH GREEN/8 SIDOR