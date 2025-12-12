Sverige

    Salma Larsson är årets lucia i tv. Foto: Oskar Pedersen/Warner Bros/SVT

    Salma Larsson tillsammans med 60 tärnor. Foto: Oskar Pedersen/Warner Bros/SVT

Salma är årets lucia

Den 13 december kommer
lucia med ljus i mörkret.

Salma Larsson
är årets lucia i SVT.
Hon är 15 år och kommer
från Visby på Gotland.

– Jag blev mycket
glad och överraskad
över att jag blev lucia.

Det säger Salma Larsson
till Sveriges Radio.

Årets luciatåg är inspelat
på olika platser på Gotland.
Bland annat i Visby domkyrka
och i två gamla ruiner.

Lucia får hjälp av 60 tärnor.
De sjunger med henne i sångerna.
Det blir också annan sång
från 25 barn på ett torg.

Alma Emilsson
jobbar som musiker
i Visbys domkyrka.
I år fyller kyrkan 800 år.

– Vi ville ha många
sångare i luciatåget.
Då får vi den där riktiga
klangen från en kör,
säger hon till 8 Sidor.

Du kan se luciatåget
den 13 december
klockan 07.00
i kanalen SVT1.
Du kan också se det
på sajten SVT Play.

SARAH GREEN/8 SIDOR

12 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
7 kommentarer
  1. Liza🎀 skriver:
    12 december, 2025 kl. 11:28

    Jag var alltid lucia 🧑‍🎄 varje år. Tycker man skulle blanda ,vore trevligt med en svart,mörkhyad person,som speglar vår tid🥰🎀 trevlig Lucia önskar jag er alla🌲❄️

    Svara
  2. V skriver:
    12 december, 2025 kl. 12:53

    Ja varför inte ,spelar ingen roll vilken färg på huden man har.alla passar att vara Lucia.

    Svara
  3. Mohamed ali skriver:
    12 december, 2025 kl. 14:10

    På min skola förra året var Lucia från Ghana vi blandar varje år.inget konstigt med det.

    Svara
  4. Bob skriver:
    12 december, 2025 kl. 15:11

    8sidor är Lucia bara för kristna? Firar muslimer Lucia??

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      12 december, 2025 kl. 15:22

      Hej,
      Lucia var från början
      ett kristet helgon.
      Men i Sverige i dag firar vi
      den 13 december av många
      olika anledningar.
      Det är inte bara kristna som firar.
      Hälsningar 8 Sidor

  5. Tilde skriver:
    12 december, 2025 kl. 16:35

    Vilka är det som firar 13/12 mer än kristna? Har aldrig hört talas om detta.
    Kan ni svara på det 8 sidor?

    Svara
  6. WTF skriver:
    12 december, 2025 kl. 16:38

    Varför låtsats du att du är en kvinna Liza? Det är vidrigt att ljuga, som du gör.
    Det förstör för andra invandrare när du ljuger. Förstår du inte det?

    Svara
