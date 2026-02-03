Vattnet går att dricka igen

Folk i Visby på ön Gotland

har varit tvungna att koka

sitt vatten i nästan två månader.

Nu behöver de inte det längre.

Vattnet är säkert, säger experter.

Problemen med vattnet

började i december.

Då visade prover

att det kunde finnas

parasiter och plankton

i Visbys vatten.

Det kan göra folk sjuka.

Därför sa Region Gotland

till alla i Visby

att koka sitt vatten.

Nu har prover visat

att planktonen i vattnet

var ofarliga.

Parasiterna kan ha varit farliga.

Men det är de inte längre.

Regionen använder

ett särskilt ljus för

att döda parasiter i vattnet.

Nu har de använt mer av det

för att vara säkra på

att parasiterna är döda.

Det är vanligt med problem

med vatten på Gotland.

Somrarna blir torra

på grund av ändringar

i klimatet.

Många turister kommer också

till ön.

Då räcker inte vattnet.

Folk måste spara.

Mycket regn kan också

skapa problem.

Det kan göra att smuts följer

med ned i vattnet.

I framtiden kan fler platser

i Sverige få problem med vatten

på grund av ändringar i klimatet.

Det säger experter.

