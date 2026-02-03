Sverige
Region Gotland har haft en station för vatten i Visby. Foto: Gustav Sjöholm/TT
Ida Wifling jobbar på ett hem för gamla. Det har varit mycket jobb med vattnet för dem. Foto: Gustav Sjöholm/TT
Vattnet går att dricka igen
Folk i Visby på ön Gotland
har varit tvungna att koka
sitt vatten i nästan två månader.
Nu behöver de inte det längre.
Vattnet är säkert, säger experter.
Problemen med vattnet
började i december.
Då visade prover
att det kunde finnas
parasiter och plankton
i Visbys vatten.
Det kan göra folk sjuka.
Därför sa Region Gotland
till alla i Visby
att koka sitt vatten.
Nu har prover visat
att planktonen i vattnet
var ofarliga.
Parasiterna kan ha varit farliga.
Men det är de inte längre.
Regionen använder
ett särskilt ljus för
att döda parasiter i vattnet.
Nu har de använt mer av det
för att vara säkra på
att parasiterna är döda.
Det är vanligt med problem
med vatten på Gotland.
Somrarna blir torra
på grund av ändringar
i klimatet.
Många turister kommer också
till ön.
Då räcker inte vattnet.
Folk måste spara.
Mycket regn kan också
skapa problem.
Det kan göra att smuts följer
med ned i vattnet.
I framtiden kan fler platser
i Sverige få problem med vatten
på grund av ändringar i klimatet.
Det säger experter.
8 SIDOR/TT
De behövde koka vattnet
I nästan två månader
har folk på Gotland
behövt koka sitt vatten.
Här är platserna där
folk behövde koka.
- Brissund
- Själsö
- Väskinde
- Visby
- Vibble
- Västerhejde
3 februari 2026
Ursäkta mig? Vill de att människor dricker vatten med döda parasiter? Ja, det finns väl inget bättre sätt antar jag. Men ändå.