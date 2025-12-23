Sverige
Många vill att julen är vit. Foto: Pontus Lundahl/TT
Sol och kyla på julafton
Många drömmer om jul med snö.
Senast det var en vit jul
i hela Sverige var år 2010.
Det säger experterna på SMHI.
Först såg det ut
som att vädret
skulle bli regnigt
och ganska varmt på julafton.
Men i helgen ändrades det.
Nu blir många lite gladare.
Det blir sol och kyla
på många platser,
säger experterna.
I norra Sverige kan det
bli tio grader kallt.
I södra Sverige blir det
runt noll grader.
Efter julafton blir vädret
mildare igen.
Ändringarna i klimatet gör
att det i framtiden
kommer att vara liten chans
till snö på julen,
särskilt i södra Sverige.
God jul önskar 8 Sidor.
8 SIDOR/TT
23 december 2025
Jag tycker inte om snö och kyla. Vill snart ha vår.
Snön fanns lite i södra Stockholm igår kväll. Jättefina!
God Jul 8 Sidor!
Tack för din hälsning!
God jul till dig!
/8 Sidor
God jul och gott nytt år 8 sidor