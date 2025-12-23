Sverige

Rimfrost på träd och mark. Blå himmel.

Många vill att julen är vit. Foto: Pontus Lundahl/TT

Sol och kyla på julafton

Många drömmer om jul med snö.
Senast det var en vit jul
i hela Sverige var år 2010.
Det säger experterna på SMHI.

Först såg det ut
som att vädret
skulle bli regnigt
och ganska varmt på julafton.
Men i helgen ändrades det.

Nu blir många lite gladare.
Det blir sol och kyla
på många platser,
säger experterna.

I norra Sverige kan det
bli tio grader kallt.
I södra Sverige blir det
runt noll grader.

Efter julafton blir vädret
mildare igen.

Ändringarna i klimatet gör
att det i framtiden
kommer att vara liten chans
till snö på julen,
särskilt i södra Sverige.

God jul önskar 8 Sidor.

8 SIDOR/TT

23 december 2025

  1. Bebi Peggy skriver:
    23 december, 2025 kl. 10:47

    Jag tycker inte om snö och kyla. Vill snart ha vår.

  2. Rebecca skriver:
    23 december, 2025 kl. 11:06

    Snön fanns lite i södra Stockholm igår kväll. Jättefina!
    God Jul 8 Sidor!

    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      23 december, 2025 kl. 11:12

      Tack för din hälsning!
      God jul till dig!

      /8 Sidor

  3. Vinne skriver:
    23 december, 2025 kl. 12:36

    God jul och gott nytt år 8 sidor

