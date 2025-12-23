Sol och kyla på julafton

Många drömmer om jul med snö.

Senast det var en vit jul

i hela Sverige var år 2010.

Det säger experterna på SMHI.

Först såg det ut

som att vädret

skulle bli regnigt

och ganska varmt på julafton.

Men i helgen ändrades det.

Nu blir många lite gladare.

Det blir sol och kyla

på många platser,

säger experterna.

I norra Sverige kan det

bli tio grader kallt.

I södra Sverige blir det

runt noll grader.

Efter julafton blir vädret

mildare igen.

Ändringarna i klimatet gör

att det i framtiden

kommer att vara liten chans

till snö på julen,

särskilt i södra Sverige.

God jul önskar 8 Sidor.

8 SIDOR/TT