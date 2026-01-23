Sverige

En person bär sina saker i påsar. Personen har trasiga kläder.

Fattiga människor kan få hjälp hos Röda Korset. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Fler kom till Röda Korset

Organisationen
Röda Korset hjälper människor
som har det svårt.
De har platser för hjälp
som heter Röda Korsets hus.
Där kan folk få mat, kläder
och någon att prata med.

Förra året kom människor
till Röda Korsets hus
över 95 tusen gånger
för att få hjälp.
Det är dubbelt så många gånger
jämfört med året innan.

Röda Korset delade också ut
över 52 tusen kassar
med mat förra året.
Det är 25 procent mer
än året innan.

Ulrika Modéer är
Röda Korsets chef.
Hon vill att politikerna
ska hjälpa de fattiga mer.
Till exempel kan barnbidraget
bli högre, tycker hon.
Då kan fler familjer
köpa mat.

Politikerna kan också
göra det enklare för folk
att få hjälp från socialtjänsten
och vården, säger Röda Korset.

8 SIDOR

Här finns Röda Korsets hus

Röda Korsets hus
är organisationens
största platser för hjälp.

Här finns husen:

  • Stockholm
  • Malmö
  • Södertälje
  • Vänersborg
  • Hedemora
  • Halmstad

På husen kan du få:

  • Mat och matkassar
  • Kläder
  • Schampo och tandborste
  • Hjälp att prata med läkare eller myndigheter
  • Duscha
  • Träffa andra människor
Personal håller en skål med soppa. Röda Korset delar ut mat till fattiga människor. Foto: Röda Korset

23 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
4 kommentarer
  1. Anonym skriver:
    23 januari, 2026 kl. 13:10

    Jag tycker barnbidraget ska höjas enbart för arbetslösa och sjukskrivna föräldrar. Annars kommer ekonomiklyftorna fortsätta ändå.

    Svara
  2. v skriver:
    23 januari, 2026 kl. 13:48

    tur det finns röda korset, starckars människor som är utsatta. det borde inte finnas fattigdom i Sverige.

    Svara
  3. MILENA LUISA skriver:
    23 januari, 2026 kl. 13:55

    WELL-jag gav 42 sek till röda korset 2025!🙂

    Svara
  4. . skriver:
    23 januari, 2026 kl. 14:21

    jag brukar skänka kläder till röda korset.

    Svara
