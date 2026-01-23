Fler kom till Röda Korset

Organisationen

Röda Korset hjälper människor

som har det svårt.

De har platser för hjälp

som heter Röda Korsets hus.

Där kan folk få mat, kläder

och någon att prata med.

Förra året kom människor

till Röda Korsets hus

över 95 tusen gånger

för att få hjälp.

Det är dubbelt så många gånger

jämfört med året innan.

Röda Korset delade också ut

över 52 tusen kassar

med mat förra året.

Det är 25 procent mer

än året innan.

Ulrika Modéer är

Röda Korsets chef.

Hon vill att politikerna

ska hjälpa de fattiga mer.

Till exempel kan barnbidraget

bli högre, tycker hon.

Då kan fler familjer

köpa mat.

Politikerna kan också

göra det enklare för folk

att få hjälp från socialtjänsten

och vården, säger Röda Korset.

