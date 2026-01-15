Hon åker till rymden igen

Svenska Jessica Meir

har redan varit i rymden

en gång.

Snart ska hon

åka på en ny resa.

I februari ska hon åka

till internationella rymdstationen ISS.

Hon åker med amerikanska Nasa.

Förra gången Jessica Meir

var i rymden

var åren 2019 till 2020.

Hon är den första svenska kvinna

som varit i rymden.

Hon var 205 dagar på ISS.

Hon var också ute

och gick i rymden.

Den här gången

ska Jessica Meir

vara chef på resan.

Hon reser tillsammans

med tre andra astronauter.

Hon kommer att göra

flera experiment under resan.

Det handlar bland annat

om saker som är bra att veta

på framtidens resor i rymden.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR