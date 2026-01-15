Sverige
Astronauten Jessica Meir. Foto: AP/TT
Hon åker till rymden igen
Svenska Jessica Meir
har redan varit i rymden
en gång.
Snart ska hon
åka på en ny resa.
I februari ska hon åka
till internationella rymdstationen ISS.
Hon åker med amerikanska Nasa.
Förra gången Jessica Meir
var i rymden
var åren 2019 till 2020.
Hon är den första svenska kvinna
som varit i rymden.
Hon var 205 dagar på ISS.
Hon var också ute
och gick i rymden.
Den här gången
ska Jessica Meir
vara chef på resan.
Hon reser tillsammans
med tre andra astronauter.
Hon kommer att göra
flera experiment under resan.
Det handlar bland annat
om saker som är bra att veta
på framtidens resor i rymden.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
Rymdstationen ISS
- Rymdstationen ISS kom upp
i rymden år 1998.
- ISS finns ungefär
40 mil från jorden.
- ISS åker runt jorden.
Den åker ungefär
sju kilometer i sekunden.
- Flera länder och organisationer
jobbar tillsammans i ISS.
- Astronauterna som är i ISS
jobbar med experiment.
Forskare vill veta hur det
fungerar med olika saker i rymden.
jättebra fortsätt så jättebra 💔💔💔💔❤❤❤❤
Kan dom inte ta våra politiker med sig och komma hem utan dom