Jessica Meir i rymddräkt.

Astronauten Jessica Meir. Foto: AP/TT

Hon åker till rymden igen

Svenska Jessica Meir
har redan varit i rymden
en gång.
Snart ska hon
åka på en ny resa.

I februari ska hon åka
till internationella rymdstationen ISS.
Hon åker med amerikanska Nasa.

Förra gången Jessica Meir
var i rymden
var åren 2019 till 2020.
Hon är den första svenska kvinna
som varit i rymden.
Hon var 205 dagar på ISS.
Hon var också ute
och gick i rymden.

Den här gången
ska Jessica Meir
vara chef på resan.
Hon reser tillsammans
med tre andra astronauter.

Hon kommer att göra
flera experiment under resan.
Det handlar bland annat
om saker som är bra att veta
på framtidens resor i rymden.

Rymdstationen ISS

  • Rymdstationen ISS kom upp
    i rymden år 1998.
  • ISS finns ungefär
    40 mil från jorden.
  • ISS åker runt jorden.
    Den åker ungefär
    sju kilometer i sekunden.
  • Flera länder och organisationer
    jobbar tillsammans i ISS.
  • Astronauterna som är i ISS
    jobbar med experiment.
    Forskare vill veta hur det
    fungerar med olika saker i rymden.
ISS svävar i luften. Stationen ISS. Den är 40 mil från jorden. Foto: Roscosmos State Space Corporation

15 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. hem skriver:
    15 januari, 2026 kl. 13:55

    jättebra fortsätt så jättebra 💔💔💔💔❤❤❤❤

    Svara
  2. Id skriver:
    15 januari, 2026 kl. 14:51

    Kan dom inte ta våra politiker med sig och komma hem utan dom

    Svara
