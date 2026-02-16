Hon jobbar i rymden igen

Jessica Meir är i rymden igen.

Hon kan nu se hela jorden

från fönstret på sitt jobb

på rymdstationen ISS.

I fredags åkte raketen

Space X Falcon

upp i rymden

från Florida i USA.

På lördagen var raketen

framme vid rymdstationen ISS.

Där ska Jessica Meir jobba

i åtta månader.

Hon ska forska om olika saker.

Jessica Meir är både

amerikansk och svensk.

Hon är den första

svenska kvinnan

som åker ut i rymden

två gånger.

Hon ska jobba i ISS

tillsammans med

tre andra astronauter.

De åkte dit med samma raket.

