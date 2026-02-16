Sverige
Jessica Meir ska jobba i rymden i åtta månader. Foto: John Raoux/AP/TT
Astronauterna Jack Hathaway, Andrei Fedyaev, Jessica Meir och Sophia Adenot har åkt till rymdstationen ISS. Foto: John Raoux/AP/TT
Raketen åker iväg från Florida i USA. Foto: John Raoux/AP/TT
Jorden som den ser ut från rymden. Foto: TT
Hon jobbar i rymden igen
Jessica Meir är i rymden igen.
Hon kan nu se hela jorden
från fönstret på sitt jobb
på rymdstationen ISS.
I fredags åkte raketen
Space X Falcon
upp i rymden
från Florida i USA.
På lördagen var raketen
framme vid rymdstationen ISS.
Där ska Jessica Meir jobba
i åtta månader.
Hon ska forska om olika saker.
Jessica Meir är både
amerikansk och svensk.
Hon är den första
svenska kvinnan
som åker ut i rymden
två gånger.
Hon ska jobba i ISS
tillsammans med
tre andra astronauter.
De åkte dit med samma raket.
8 SIDOR/TT
Rymdstationen ISS
- Rymdstationen ISS kom upp
i rymden år 1998.
- ISS finns ungefär
40 mil från jorden.
- ISS åker runt jorden.
Den åker ungefär
sju kilometer i sekunden.
- Flera länder och organisationer
jobbar tillsammans i ISS.
- Astronauterna som är i ISS
forskar om olika saker.
De vill veta hur olika saker
fungerar i rymden.
16 februari 2026