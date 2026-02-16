Sverige

  • SpaceX Crew Launch

    Jessica Meir ska jobba i rymden i åtta månader. Foto: John Raoux/AP/TT

  • APTOPIX SpaceX Crew Launch

    Astronauterna Jack Hathaway, Andrei Fedyaev, Jessica Meir och Sophia Adenot har åkt till rymdstationen ISS. Foto: John Raoux/AP/TT

  • APTOPIX SpaceX Crew Launch

    Raketen åker iväg från Florida i USA. Foto: John Raoux/AP/TT

  • Jorden - sedd frÂn satellit.

    Jorden som den ser ut från rymden. Foto: TT

Hon jobbar i rymden igen

Jessica Meir är i rymden igen.
Hon kan nu se hela jorden
från fönstret på sitt jobb
på rymdstationen ISS.

I fredags åkte raketen
Space X Falcon
upp i rymden
från Florida i USA.

På lördagen var raketen
framme vid rymdstationen ISS.
Där ska Jessica Meir jobba
i åtta månader.
Hon ska forska om olika saker.

Jessica Meir är både
amerikansk och svensk.
Hon är den första
svenska kvinnan
som åker ut i rymden
två gånger.

Hon ska jobba i ISS
tillsammans med
tre andra astronauter.
De åkte dit med samma raket.

8 SIDOR/TT

FRÅGA

Skulle du vilja åka till rymden?

Rymdstationen ISS

  • Rymdstationen ISS kom upp
    i rymden år 1998.
  • ISS finns ungefär
    40 mil från jorden.
  • ISS åker runt jorden.
    Den åker ungefär
    sju kilometer i sekunden.
  • Flera länder och organisationer
    jobbar tillsammans i ISS.
  • Astronauterna som är i ISS
    forskar om olika saker.
    De vill veta hur olika saker
    fungerar i rymden.
ISS svävar i luften. Stationen ISS. Den är 40 mil från jorden. Foto: Roscosmos State Space Corporation

16 februari 2026

