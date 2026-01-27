Sverige
Boken med alla Sveriges lagar. Foto: Johan Nilsson/TT
Känd person slipper straff
En känd person från
kanalen TV4 köpte sex
30 gånger.
Det är ett brott i Sverige.
Sexköpen hände
åren 2023 och 2024.
Det har mannen erkänt.
Men mannen flydde
till ett annat land
innan rättegången
mot honom började.
Nu slipper han straff.
I Sverige kan du inte
bli dömd för brott
du gjorde för länge sedan.
Det kallas för
preskriptionstid.
Sveriges statsminister
Ulf Kristersson har sagt
att det inte ska gå
att använda lagen på det sättet.
Nu vill regeringen
kanske ändra den.
Tidningarna Aftonbladet
och Expressen hittade mannen.
Det gjorde inte poliserna.
Kristersson säger
att poliserna
kommer att behöva
förklara varför.
Tiden att bli dömd för brott kan ta slut
I Sverige kan du inte bli
dömd för brott
du gjorde för länge sedan.
Det kallas för preskriptionstid.
Tiden är olika lång.
Det har att göra med
hur lång tid i fängelse
brotten kan ge.
Vissa brott har ingen
preskriptionstid.
Det är de allvarligaste brotten,
till exempel
- mord
- brott som har med terrorsim att göra
- våldtäkter mot barn.
Brotten som mannen var misstänkt för
hade gett kort tid i fängelse.
Eftersom han gjorde dem för
över två år sedan
kan han inte längre bli dömd.
