Känd person slipper straff

En känd person från

kanalen TV4 köpte sex

30 gånger.

Det är ett brott i Sverige.

Sexköpen hände

åren 2023 och 2024.

Det har mannen erkänt.

Men mannen flydde

till ett annat land

innan rättegången

mot honom började.

Nu slipper han straff.

I Sverige kan du inte

bli dömd för brott

du gjorde för länge sedan.

Det kallas för

preskriptionstid.

Sveriges statsminister

Ulf Kristersson har sagt

att det inte ska gå

att använda lagen på det sättet.

Nu vill regeringen

kanske ändra den.

Tidningarna Aftonbladet

och Expressen hittade mannen.

Det gjorde inte poliserna.

Kristersson säger

att poliserna

kommer att behöva

förklara varför.

