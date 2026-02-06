Sverige
Boken med alla Sveriges lagar. Foto: Johan Nilsson/TT
Chef för sajt blir straffad
Sajten Dumpen
försöker stoppa personer
som vill ha sex med barn.
De letar upp misstänkta
personer på internet
och avslöjar dem.
De visar bild och namn på dem.
Men det är inte säkert
att det är tillåtet att göra som Dumpen.
Nu har Dumpens chef
blivit dömd för brottet
grovt förtal.
En person anmälde Dumpen
i april år 2024.
Det var efter
att Dumpen skrivit på internet
att han ville ha sex med barn.
Förtal är när någon berättar
för många människor
att en person är dålig
på olika sätt.
Det spelar ingen roll
om det är sant eller inte.
Dumpen berättade om var
mannen hade jobbat.
De sa också att han
- skriver om sex med barn
- har skickat bilder
på sin snopp till ett barn
- tycker om hårt sex med barn.
Dumpens chef måste nu
betala pengar till mannen.
Han ska få 43 tusen kronor
av Dumpen i skadestånd.
Chefen för Dumpen
ska också betala pengar
till staten.
De som jobbar på Dumpen
säger att de ska klaga på domen.
Så jobbar sajten Dumpen
- De som jobbar på Dumpen
söker på internet
efter personer som vill
ha sex med barn.
- Dumpen vill stoppa personerna
och berätta om dem
för folk i Sverige.
- Folk på Dumpen
brukar låtsas att de är barn
när de tar kontakt
med personerna på internet.
- Vissa av personerna
som de får kontakt med
tror att de skriver till
ett riktigt barn.
- Personerna kan skriva om sex.
En del skickar bilder
på sitt kön och ber om
bilder på barnet.
- Några personer vill träffa
barnet på riktigt.
Då brukar de som jobbar
på Dumpen gå och träffa personerna.
- Sedan gör Dumpen
en film om mötet.
De visar namn och bild
på personen på Dumpens sajt.
han gjorde helt rätt varför ska man straffa honom. alla pedofiler ska avslöjas med namn och bild offentligt.