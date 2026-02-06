Chef för sajt blir straffad

Sajten Dumpen

försöker stoppa personer

som vill ha sex med barn.

De letar upp misstänkta

personer på internet

och avslöjar dem.

De visar bild och namn på dem.

Men det är inte säkert

att det är tillåtet att göra som Dumpen.

Nu har Dumpens chef

blivit dömd för brottet

grovt förtal.

En person anmälde Dumpen

i april år 2024.

Det var efter

att Dumpen skrivit på internet

att han ville ha sex med barn.

Förtal är när någon berättar

för många människor

att en person är dålig

på olika sätt.

Det spelar ingen roll

om det är sant eller inte.

Dumpen berättade om var

mannen hade jobbat.

De sa också att han

skriver om sex med barn

har skickat bilder

på sin snopp till ett barn

tycker om hårt sex med barn.

Dumpens chef måste nu

betala pengar till mannen.

Han ska få 43 tusen kronor

av Dumpen i skadestånd.

Chefen för Dumpen

ska också betala pengar

till staten.

De som jobbar på Dumpen

säger att de ska klaga på domen.

