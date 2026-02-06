Sverige

Bilden är tagen i en domstol i Sverige. Det är en närbild på en lagbok och en domarklubba.

Boken med alla Sveriges lagar. Foto: Johan Nilsson/TT

Chef för sajt blir straffad

Sajten Dumpen
försöker stoppa personer
som vill ha sex med barn.

De letar upp misstänkta
personer på internet
och avslöjar dem.
De visar bild och namn på dem.

Men det är inte säkert
att det är tillåtet att göra som Dumpen.

Nu har Dumpens chef
blivit dömd för brottet
grovt förtal.

En person anmälde Dumpen
i april år 2024.
Det var efter
att Dumpen skrivit på internet
att han ville ha sex med barn.

Förtal är när någon berättar
för många människor
att en person är dålig
på olika sätt.
Det spelar ingen roll
om det är sant eller inte.

Dumpen berättade om var
mannen hade jobbat.
De sa också att han

  • skriver om sex med barn
  • har skickat bilder
    på sin snopp till ett barn
  • tycker om hårt sex med barn.

Dumpens chef måste nu
betala pengar till mannen.
Han ska få 43 tusen kronor
av Dumpen i skadestånd.
Chefen för Dumpen
ska också betala pengar
till staten.

De som jobbar på Dumpen
säger att de ska klaga på domen.

8 SIDOR

Så jobbar sajten Dumpen

  • De som jobbar på Dumpen
    söker på internet
    efter personer som vill
    ha sex med barn.
  • Dumpen vill stoppa personerna
    och berätta om dem
    för folk i Sverige.
  • Folk på Dumpen
    brukar låtsas att de är barn
    när de tar kontakt
    med personerna på internet.
  • Vissa av personerna
    som de får kontakt med
    tror att de skriver till
    ett riktigt barn.
  • Personerna kan skriva om sex.
    En del skickar bilder
    på sitt kön och ber om
    bilder på barnet.
  • Några personer vill träffa
    barnet på riktigt.
    Då brukar de som jobbar
    på Dumpen gå och träffa personerna.
  • Sedan gör Dumpen
    en film om mötet.
    De visar namn och bild
    på personen på Dumpens sajt.

6 februari 2026

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. Andreas skriver:
    6 februari, 2026 kl. 15:52

    han gjorde helt rätt varför ska man straffa honom. alla pedofiler ska avslöjas med namn och bild offentligt.

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar