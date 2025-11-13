Sverige
Rättegång om sexbrott
Den här veckan börjar
en rättegång i domstolen
Värmlands tingsrätt.
Sex personer är misstänkta
för flera brott.
Brotten har de gjort
mot fyra vuxna personer
med intellektuella
funktionsnedsättningar, IF.
Brotten handlar bland annat
om grova våldtäkter
mot personerna med IF.
Våldtäkterna hände på internet.
De misstänkta är tre kvinnor
och tre män.
De är mellan 22 och 26 år.
Några kände varandra
sedan tidigare.
Några av dem har lärt
känna varandra på internet.
De misstänkta har letat upp
personerna med IF på internet.
Sedan har de fått dem
att göra olika sexuella saker
på sig själva.
– De misstänkta har filmat
och skrattat åt personerna med IF.
Det säger åklagaren Lena Bohlin
till 8 Sidor.
Två av de misstänkta ska
också ha gjort brott
mot fyra andra personer.
Det är brottet bedrägeri.
De misstänkta har lurat personerna
på mellan 100 tusen
och en miljon kronor.
De misstänkta ska ha sagt
att de är kära i personerna.
De har låtsats att de
vill vara tillsammans med dem.
Sedan har de lurat personerna
på pengarna.
De misstänkta säger
att de inte är skyldiga
till något av brotten.
8 SIDOR
13 november 2025
