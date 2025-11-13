Rättegång om sexbrott

Den här veckan börjar

en rättegång i domstolen

Värmlands tingsrätt.

Sex personer är misstänkta

för flera brott.

Brotten har de gjort

mot fyra vuxna personer

med intellektuella

funktionsnedsättningar, IF.

Brotten handlar bland annat

om grova våldtäkter

mot personerna med IF.

Våldtäkterna hände på internet.

De misstänkta är tre kvinnor

och tre män.

De är mellan 22 och 26 år.

Några kände varandra

sedan tidigare.

Några av dem har lärt

känna varandra på internet.

De misstänkta har letat upp

personerna med IF på internet.

Sedan har de fått dem

att göra olika sexuella saker

på sig själva.

– De misstänkta har filmat

och skrattat åt personerna med IF.

Det säger åklagaren Lena Bohlin

till 8 Sidor.

Två av de misstänkta ska

också ha gjort brott

mot fyra andra personer.

Det är brottet bedrägeri.

De misstänkta har lurat personerna

på mellan 100 tusen

och en miljon kronor.

De misstänkta ska ha sagt

att de är kära i personerna.

De har låtsats att de

vill vara tillsammans med dem.

Sedan har de lurat personerna

på pengarna.

De misstänkta säger

att de inte är skyldiga

till något av brotten.

