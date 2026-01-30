Långt straff för mord i affär

I januari förra året

blev en man skjuten

till döds inne i en affär.

Han blev mördad.

Det hände i området

Husby i Stockholm.

Mannen var ungefär 65 år.

När poliserna kom till platsen

sköt den misstänkte

mördaren mot poliserna.

Poliserna sköt tillbaka

och tog fast mannen.

Han är 34 år.

I november var det

en rättegång mot honom

i domstolen tingsrätten.

Mannen blev dömd till

livstids fängelse för mordet.

Han blev även dömd

för att ha försökt döda poliserna

och en annan person.

Mannen sa att han var oskyldig.

Han klagade på domen.

Men nu har domstolen

hovrätten bestämt att

tingsrättens dom gäller.

Mannen får livstids

fängelse för mordet.

Den 65-årige mannen

som blev mördad

var släkt med en ledare

i ett gäng med brottslingar.

Men det är inte klart om det

var därför han blev mördad.

