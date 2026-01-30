Sverige

Några poliser står utanför en butik på kvällen. En polisbil står parkerad.

Poliser i området Husby efter mordet i januari förra året. Foto: Nicklas Thegerström/TT

Långt straff för mord i affär

I januari förra året
blev en man skjuten
till döds inne i en affär.
Han blev mördad.

Det hände i området
Husby i Stockholm.
Mannen var ungefär 65 år.

När poliserna kom till platsen
sköt den misstänkte
mördaren mot poliserna.
Poliserna sköt tillbaka
och tog fast mannen.
Han är 34 år.

I november var det
en rättegång mot honom
i domstolen tingsrätten.

Mannen blev dömd till
livstids fängelse för mordet.
Han blev även dömd
för att ha försökt döda poliserna
och en annan person.

Mannen sa att han var oskyldig.
Han klagade på domen.
Men nu har domstolen
hovrätten bestämt att
tingsrättens dom gäller.

Mannen får livstids
fängelse för mordet.

Den 65-årige mannen
som blev mördad
var släkt med en ledare
i ett gäng med brottslingar.

Men det är inte klart om det
var därför han blev mördad.

8 SIDOR/TT

30 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
28 kommentarer
  1. LITTLE SOFI skriver:
    30 januari, 2026 kl. 10:46

    oj dåååå!! inte braa

    Svara
  2. mia karen skriver:
    30 januari, 2026 kl. 10:46

    men varför alltid

    Svara
  3. bubi skriver:
    30 januari, 2026 kl. 10:48

    Hopas att manenen vilar i fred nu det va bra att pållesen tog han som höt

    Svara
  4. BOMBAAAA skriver:
    30 januari, 2026 kl. 10:49

    vad i hela händer

    Svara
  5. Ullabella skriver:
    30 januari, 2026 kl. 10:49

    detta är ett korupt samhälle polisen eller någon har rätt att göra detta

    Svara
  6. Ullabella skriver:
    30 januari, 2026 kl. 10:51

    jag menar att ingen har rätt

    Svara
  7. AI233476554317 skriver:
    30 januari, 2026 kl. 10:57

    ojdå inte bra 😤😭

    Svara
  8. V skriver:
    30 januari, 2026 kl. 10:58

    Släpp aldrig ut ett sånt skit.han får rutna i fängelset

    Svara
  9. M Force skriver:
    30 januari, 2026 kl. 12:09

    Varför är det alltid stockholm som har mord eller annat om att döda varandra😭

    Svara
  10. inte melker/ alvarligt jag är ire melker skriver:
    30 januari, 2026 kl. 12:09

    stakars gubbe som dog

    Svara
  11. wilmer fransson skriver:
    30 januari, 2026 kl. 12:15

    Vad händer!!!

    Svara
  12. FEMBOY skriver:
    30 januari, 2026 kl. 12:27

    rip

    Svara
  13. Benji the sigma skriver:
    30 januari, 2026 kl. 12:34

    Jag vet inte vad ska jag säga😔

    Svara
  14. 67intezixten skriver:
    30 januari, 2026 kl. 12:36

    Råkade sparka väggen

    Svara
  15. Vide skriver:
    30 januari, 2026 kl. 12:37

    Vad händer

    Svara
  16. Alice skriver:
    30 januari, 2026 kl. 13:06

    Okej

    Svara
  17. AliceIAO skriver:
    30 januari, 2026 kl. 13:08

    Okej

    Svara
  18. Anonym skriver:
    30 januari, 2026 kl. 13:22

    M Force – det finns säkra och osäkra områden i stor städer. Husby är enligt Polismyndigheten klassat som ett särskilt utsatt område.

    Jag växte själv upp i en av de områdena. Jag hade 3 st ptsd mardrömmar förra natten.

    Svara
  19. husna skriver:
    30 januari, 2026 kl. 13:24

    det hänt inte bra för han blev man skjuten till död husby det inte igen bra

    Svara
  20. JULIAN skriver:
    30 januari, 2026 kl. 13:25

    Det är inte alls bra att döda

    Svara
  21. animow1234 skriver:
    30 januari, 2026 kl. 13:29

    varför måste man döda folk😭😭

    Svara
  22. dum skriver:
    30 januari, 2026 kl. 13:37

    sluta svära!

    Svara
  23. lol skriver:
    30 januari, 2026 kl. 13:37

    du kommer dö så fett imagen att säga det😃😀😂

    Svara
  24. Wictor freundt skriver:
    30 januari, 2026 kl. 13:41

    Nej

    Svara
  25. losigma skriver:
    30 januari, 2026 kl. 13:44

    joooooo😂😂

    Svara
  26. Hello skriver:
    30 januari, 2026 kl. 14:24

    Hej

    Svara
  27. Inte Leo skriver:
    30 januari, 2026 kl. 14:31

    Sorgligt 😭

    Svara
  28. Rutten frukt ska kastas skriver:
    30 januari, 2026 kl. 17:42

    Känns det det fett i magen att säga att någon ska dö?
    Hoppas Jesus hör dig och kommer och hämtar dig.
    Du är en mycket sjuk individ.

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar