Poliser i området Husby efter mordet i januari förra året. Foto: Nicklas Thegerström/TT
Långt straff för mord i affär
I januari förra året
blev en man skjuten
till döds inne i en affär.
Han blev mördad.
Det hände i området
Husby i Stockholm.
Mannen var ungefär 65 år.
När poliserna kom till platsen
sköt den misstänkte
mördaren mot poliserna.
Poliserna sköt tillbaka
och tog fast mannen.
Han är 34 år.
I november var det
en rättegång mot honom
i domstolen tingsrätten.
Mannen blev dömd till
livstids fängelse för mordet.
Han blev även dömd
för att ha försökt döda poliserna
och en annan person.
Mannen sa att han var oskyldig.
Han klagade på domen.
Men nu har domstolen
hovrätten bestämt att
tingsrättens dom gäller.
Mannen får livstids
fängelse för mordet.
Den 65-årige mannen
som blev mördad
var släkt med en ledare
i ett gäng med brottslingar.
Men det är inte klart om det
var därför han blev mördad.
8 SIDOR/TT
30 januari 2026
oj dåååå!! inte braa
men varför alltid
Hopas att manenen vilar i fred nu det va bra att pållesen tog han som höt
vad i hela händer
detta är ett korupt samhälle polisen eller någon har rätt att göra detta
jag menar att ingen har rätt
ojdå inte bra 😤😭
Släpp aldrig ut ett sånt skit.han får rutna i fängelset
Varför är det alltid stockholm som har mord eller annat om att döda varandra😭
stakars gubbe som dog
Vad händer!!!
rip
Jag vet inte vad ska jag säga😔
Råkade sparka väggen
Vad händer
Okej
Okej
M Force – det finns säkra och osäkra områden i stor städer. Husby är enligt Polismyndigheten klassat som ett särskilt utsatt område.
Jag växte själv upp i en av de områdena. Jag hade 3 st ptsd mardrömmar förra natten.
det hänt inte bra för han blev man skjuten till död husby det inte igen bra
Det är inte alls bra att döda
varför måste man döda folk😭😭
sluta svära!
du kommer dö så fett imagen att säga det😃😀😂
Nej
joooooo😂😂
Hej
Sorgligt 😭
Känns det det fett i magen att säga att någon ska dö?
Hoppas Jesus hör dig och kommer och hämtar dig.
Du är en mycket sjuk individ.