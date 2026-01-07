Misstänkt spion i Sverige

Poliserna i Sverige

har tagit fast en man.

De tror att han är en spion.

De tror att han har

berättat hemliga saker

om Sverige för andra länder.

Mannen är ungefär 30 år.

Han har tidigare jobbat

för Sveriges militärer

i Försvarsmakten.

Nu jobbar han med

datorer på ett företag.

Poliserna vill inte säga

för vilket land

eller vilka länder

som de tror att

mannen har spionerat.

Poliserna tror att

mannen har spionerat

från början av år 2022

till början av år 2026.

Mannen själv säger

att han inte gjort brott.

8 SIDOR/TT