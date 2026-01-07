Sverige
Poliserna på Säkerhetspolisen har tagit fast en misstänkt spion. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Misstänkt spion i Sverige
Poliserna i Sverige
har tagit fast en man.
De tror att han är en spion.
De tror att han har
berättat hemliga saker
om Sverige för andra länder.
Mannen är ungefär 30 år.
Han har tidigare jobbat
för Sveriges militärer
i Försvarsmakten.
Nu jobbar han med
datorer på ett företag.
Poliserna vill inte säga
för vilket land
eller vilka länder
som de tror att
mannen har spionerat.
Poliserna tror att
mannen har spionerat
från början av år 2022
till början av år 2026.
Mannen själv säger
att han inte gjort brott.
8 SIDOR/TT
7 januari 2026
Ge honom det strängaste straffet hur kan man spionera på sitt eget land???? jävla förrädare. Usch. och jag tycker inte han ska jobba med datorerna heller..
Bra gjort av spionen våra politiker har ändå sålt ut landet
Förmodligen Ryssland, eller Israel
svenne hallåa akta så dom inte säljer dig med🤣😂