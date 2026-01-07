Sverige

Det är snöigt. Bilden visar en låg mur utanför Säkerhetspolisens kontor. På muren står ordet Säkerhetspolisen.

Poliserna på Säkerhetspolisen har tagit fast en misstänkt spion. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Misstänkt spion i Sverige

Poliserna i Sverige
har tagit fast en man.
De tror att han är en spion.

De tror att han har
berättat hemliga saker
om Sverige för andra länder.

Mannen är ungefär 30 år.
Han har tidigare jobbat
för Sveriges militärer
i Försvarsmakten.
Nu jobbar han med
datorer på ett företag.

Poliserna vill inte säga
för vilket land
eller vilka länder
som de tror att
mannen har spionerat.

Poliserna tror att
mannen har spionerat
från början av år 2022
till början av år 2026.

Mannen själv säger
att han inte gjort brott.

7 januari 2026

  1. Andreas skriver:
    7 januari, 2026 kl. 15:33

    Ge honom det strängaste straffet hur kan man spionera på sitt eget land???? jävla förrädare. Usch. och jag tycker inte han ska jobba med datorerna heller..

    Svara
  2. Svenne skriver:
    7 januari, 2026 kl. 17:49

    Bra gjort av spionen våra politiker har ändå sålt ut landet

    Svara
  3. Hej skriver:
    7 januari, 2026 kl. 21:03

    Förmodligen Ryssland, eller Israel

    Svara
  4. Bertil skriver:
    7 januari, 2026 kl. 21:17

    svenne hallåa akta så dom inte säljer dig med🤣😂

    Svara
