En 17-årig pojke döms för mord.

Han sköt ihjäl en 16-årig pojke

i området Fruängen i Stockholm.

Det hände i mars förra året.

Fyra pojkar hade varit

och tränat på ett gym.

Då kom 17-åringen och sköt

mot dem med en pistol.

En av pojkarna dog.

En annan blev skadad.

Det är inte klart varför

pojkarna blev skjutna.

De hade inte gjort brott.

De var inte med i något gäng.

Troligen skulle 17-åringen

egentligen skjuta

några andra personer.

17-åringen blir dömd

till fängelse i tio år.

Sedan ska han utvisas

från Sverige i tio år.

Om han hade varit äldre

hade han fått ett mycket

hårdare straff.

Det säger domstolen.

8 SIDOR/TT