Poliser jobbar efter skjutningen i mars år 2025. Foto: Oscar Olsson/TT
Pojke döms för mord
En 17-årig pojke döms för mord.
Han sköt ihjäl en 16-årig pojke
i området Fruängen i Stockholm.
Det hände i mars förra året.
Fyra pojkar hade varit
och tränat på ett gym.
Då kom 17-åringen och sköt
mot dem med en pistol.
En av pojkarna dog.
En annan blev skadad.
Det är inte klart varför
pojkarna blev skjutna.
De hade inte gjort brott.
De var inte med i något gäng.
Troligen skulle 17-åringen
egentligen skjuta
några andra personer.
17-åringen blir dömd
till fängelse i tio år.
Sedan ska han utvisas
från Sverige i tio år.
Om han hade varit äldre
hade han fått ett mycket
hårdare straff.
Det säger domstolen.
8 SIDOR/TT
7 januari 2026