Sverige
Ljus och blommor på platsen där skjutningen hände. Foto: Victoria Bank/TT
Rättegång om mord på 16-åring
Den 2 mars i år
blev en 16-årig pojke
skjuten till döds.
Det hände i området
Fruängen i Stockholm.
Pojken hade varit på gymmet
med tre kompisar
när han blev skjuten.
En av kompisarna
blev skjuten i benet.
Det hände på torget i Fruängen
vid klockan nio på kvällen.
Nu har det startat
en rättegång om skjutningen.
Fyra personer
är misstänkta för brott.
En av de misstänkta
är en pojke som är 17 år.
Han är misstänkt
för att ha skjutit.
Han var bara 16 år
när han sköt.
Pojken har erkänt
att han skjutit.
Men det är inte klart
varför han sköt.
Han fick jobbet att skjuta
i ett meddelande i telefonen.
Pojken ska också ha pratat
i telefon med en person
som sa till honom att skjuta.
Men pojken kan ha skjutit
mot fel personer.
Det tror poliserna.
Poliserna har inte lyckats ta reda på
vem personen i telefonen är.
Två kvinnor som är ungefär 18 år
ska ha hjälpt pojken att ordna
en taxi efter skjutningen.
En 15-årig pojke är misstänkt för
att ha sagt till kvinnorna att ordna taxin.
Han ska också ha sagt till pojken
att mörda en annan man
i området Rinkeby några dagar tidigare.
Men det mordet hände aldrig.
Det har nu blivit känt
att pojken som sköt
hade kunnat bli stoppad,
innan mordet hände.
Poliserna tog fast honom
tre dagar innan han sköt.
Han var efterlyst och skulle
utvisas ur Sverige med sin mamma.
Men poliserna släppte honom ändå.
En av de misstänkta kvinnorna
och den 15-åriga pojken
hade också beslut om att de
skulle utvisas ur Sverige.
KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR
4 december 2025
Så fruktansvärt det som händer I sverige nu för tiden. Man blir så deprimerad. När ska detta sluta.straff först utvisning efter tycker jag.
Vilket land kommer denna unga mördaren vet ni det 8sidor????
Det vet vi inte.
Vänligen,
Titta hur polis ”arbetar”!!!😴😔😮
Så länge vi släpper in sånt här så kommer sverige aldrig att bli sig likt. Stäng gränsen !!! nu räcker det.man blir bara så frustrerad.
Klanka inte på polisen dom tog ju fast honom!! Bra jobbat polisen.
Han mördade killen och skadade de andra svenskarna för att han skulle utvisas.
Vilken sopor Sverige har tagit in. Sverige förvandlas allt mer till en av världens största sopstationer. Nackskott.
Conny jag håller med dig till 100procent. man måste stänga gränsen omedelbart tycker jag nu räcker det. jag är så himla trött på detta.