Rättegång om mord på 16-åring

Den 2 mars i år

blev en 16-årig pojke

skjuten till döds.

Det hände i området

Fruängen i Stockholm.

Pojken hade varit på gymmet

med tre kompisar

när han blev skjuten.

En av kompisarna

blev skjuten i benet.

Det hände på torget i Fruängen

vid klockan nio på kvällen.

Nu har det startat

en rättegång om skjutningen.

Fyra personer

är misstänkta för brott.

En av de misstänkta

är en pojke som är 17 år.

Han är misstänkt

för att ha skjutit.

Han var bara 16 år

när han sköt.

Pojken har erkänt

att han skjutit.

Men det är inte klart

varför han sköt.

Han fick jobbet att skjuta

i ett meddelande i telefonen.

Pojken ska också ha pratat

i telefon med en person

som sa till honom att skjuta.

Men pojken kan ha skjutit

mot fel personer.

Det tror poliserna.

Poliserna har inte lyckats ta reda på

vem personen i telefonen är.

Två kvinnor som är ungefär 18 år

ska ha hjälpt pojken att ordna

en taxi efter skjutningen.

En 15-årig pojke är misstänkt för

att ha sagt till kvinnorna att ordna taxin.

Han ska också ha sagt till pojken

att mörda en annan man

i området Rinkeby några dagar tidigare.

Men det mordet hände aldrig.

Det har nu blivit känt

att pojken som sköt

hade kunnat bli stoppad,

innan mordet hände.

Poliserna tog fast honom

tre dagar innan han sköt.

Han var efterlyst och skulle

utvisas ur Sverige med sin mamma.

Men poliserna släppte honom ändå.

En av de misstänkta kvinnorna

och den 15-åriga pojken

hade också beslut om att de

skulle utvisas ur Sverige.

