En minnesplats vid Risbergska skolan i Örebro där tio människor sköts ihjäl. Foto: Viktoria Bank/TT
Poliser vill jobba snabbare
I februari förra året
var det en attack
mot Risbergska skolan i Örebro.
Tio personer blev
skjutna till döds
av mördaren Rickard Andersson.
Nu har poliserna i Örebro
undersökt polisernas jobb
när attacken hände.
Poliserna säger att
många saker gjorde de bra.
Men det tog lång tid
innan personer som blev skjutna
fick hjälp.
Det är ett problem,
säger poliserna.
Två av de skjutna
kan ha levt i ungefär
mellan 30 och 45 minuter
innan de dog.
– Det hade kanske
varit möjligt att rädda
deras liv.
Det säger Erik Nord
som jobbar med poliserna.
Det var flera saker
som gjorde att det tog tid
att rädda människor.
Bland annat var skolan stor.
Poliserna visste inte heller
om det fanns fler personer
med vapen på skolan.
Nu vill poliserna i Örebro
ha mer träning i
hur de ska kunna rädda liv
snabbare.
Erik Nord tycker
att poliser i hela Sverige
ska få träna på det.
Det är inte klart än
om det kommer att bli så.
15 januari 2026
