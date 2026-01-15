Poliser vill jobba snabbare

I februari förra året

var det en attack

mot Risbergska skolan i Örebro.

Tio personer blev

skjutna till döds

av mördaren Rickard Andersson.

Nu har poliserna i Örebro

undersökt polisernas jobb

när attacken hände.

Poliserna säger att

många saker gjorde de bra.

Men det tog lång tid

innan personer som blev skjutna

fick hjälp.

Det är ett problem,

säger poliserna.

Två av de skjutna

kan ha levt i ungefär

mellan 30 och 45 minuter

innan de dog.

– Det hade kanske

varit möjligt att rädda

deras liv.

Det säger Erik Nord

som jobbar med poliserna.

Det var flera saker

som gjorde att det tog tid

att rädda människor.

Bland annat var skolan stor.

Poliserna visste inte heller

om det fanns fler personer

med vapen på skolan.

Nu vill poliserna i Örebro

ha mer träning i

hur de ska kunna rädda liv

snabbare.

Erik Nord tycker

att poliser i hela Sverige

ska få träna på det.

Det är inte klart än

om det kommer att bli så.

