Prinsessan Désirée på bröllopet när prinsessan Madeleine gifte sig med Christopher O'Neill år 2013. Foto: Maja Suslin/TT
Kungens fyra systrar. Prinsessorna Margaretha, Birgitta, Désirée och Christina vid prinsessan Adriennes dop år 2018. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Prinsessan Désirée gifte sig med Niclas Silfverschiöld år 1964. Foto: Scanpix/TT
Prinsessan Désirée är död
Kungens syster prinsessan
Désirée har dött.
Hon blev 87 år.
Prinsessan Désirée dog lugnt
i sitt hem på Koberg
i Västergötland.
– Med stor sorg har jag tagit
emot informationen att min syster
prinsessan Désirée har dött,
säger kung Carl XVI Gustaf.
Roger Lundgren är expert
på kungens familj.
Han säger att prinsessan
Désirée varit lite sjuk i fem år.
Hon var en av fyra
av kungens systrar.
Som barn var det många i Sverige
som kände till prinsessorna
som bodde på Haga slott.
Men som vuxen jobbade inte
prinsessan Désirée för kungahuset.
Hon tog examen på Konstfack
och utbildade sig till förskollärare.
En kort tid arbetade hon
som lärare på en förskola
på Kungsholmen i Stockholm.
Kungen hissar nu flaggan
på halv stång för sin syster,
både på Drottningholms slott
och Haga slott.
8 SIDOR/TT
21 januari 2026
