Prinsessan Désirée är död

Kungens syster prinsessan

Désirée har dött.

Hon blev 87 år.

Prinsessan Désirée dog lugnt

i sitt hem på Koberg

i Västergötland.

– Med stor sorg har jag tagit

emot informationen att min syster

prinsessan Désirée har dött,

säger kung Carl XVI Gustaf.

Roger Lundgren är expert

på kungens familj.

Han säger att prinsessan

Désirée varit lite sjuk i fem år.

Hon var en av fyra

av kungens systrar.

Som barn var det många i Sverige

som kände till prinsessorna

som bodde på Haga slott.

Men som vuxen jobbade inte

prinsessan Désirée för kungahuset.

Hon tog examen på Konstfack

och utbildade sig till förskollärare.

En kort tid arbetade hon

som lärare på en förskola

på Kungsholmen i Stockholm.

Kungen hissar nu flaggan

på halv stång för sin syster,

både på Drottningholms slott

och Haga slott.

