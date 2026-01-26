Sverige
Johan Lindholm är ledare för fackförbundet LO. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Stora skillnader i lön
Det är stor skillnad
mellan hur mycket arbetare
och höga chefer har i lön i företag.
Nu är skillnaden
större än någonsin.
I dag tjänar en hög chef
ofta 77 gånger mer
än en arbetare.
Det visar en undersökning
från arbetarnas fackförbund LO.
De undersöker löner
i Sverige varje år.
Skillnaden betyder att
om en arbetare tjänar
30 tusen kronor i månaden
så tjänar företagets chefer
2,3 miljoner kronor i månaden.
– Det här måste få ett stopp.
Jag vet ju hur svårt
våra medlemmar har haft det
de senaste åren.
Mycket har blivit dyrare.
Det säger LOs ledare
Johan Lindholm.
Skillnaden i löner
har ökat snabbt.
Framför allt har cheferna
fått mycket mer i lön.
– Det här är ett problem
för Sverige.
Folk är arga
för att politikerna
har låtit det bli så.
Det säger Johan Lindholm.
8 SIDOR/TT
26 januari 2026
Det är så orätvist varför kan man inte man inte få typ samma mycket pengar
jag är chef. tycker det är bra. mer pengar till mig hehehe
Det är onödig mycket rika pengar vad ska den till eller köpa lyx rånaren kan ta lyx grejor från er
Det får inte hända för en lång tid, inte rättvist. Alla måste stödja militäre och vårdsystemet