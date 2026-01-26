Stora skillnader i lön

Det är stor skillnad

mellan hur mycket arbetare

och höga chefer har i lön i företag.

Nu är skillnaden

större än någonsin.

I dag tjänar en hög chef

ofta 77 gånger mer

än en arbetare.

Det visar en undersökning

från arbetarnas fackförbund LO.

De undersöker löner

i Sverige varje år.

Skillnaden betyder att

om en arbetare tjänar

30 tusen kronor i månaden

så tjänar företagets chefer

2,3 miljoner kronor i månaden.

– Det här måste få ett stopp.

Jag vet ju hur svårt

våra medlemmar har haft det

de senaste åren.

Mycket har blivit dyrare.

Det säger LOs ledare

Johan Lindholm.

Skillnaden i löner

har ökat snabbt.

Framför allt har cheferna

fått mycket mer i lön.

– Det här är ett problem

för Sverige.

Folk är arga

för att politikerna

har låtit det bli så.

Det säger Johan Lindholm.

8 SIDOR/TT