Sverige

Han har skägg och glasögon. Han står framför en röd skylt för LO.

Johan Lindholm är ledare för fackförbundet LO. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Stora skillnader i lön

Det är stor skillnad
mellan hur mycket arbetare
och höga chefer har i lön i företag.

Nu är skillnaden
större än någonsin.
I dag tjänar en hög chef
ofta 77 gånger mer
än en arbetare.

Det visar en undersökning
från arbetarnas fackförbund LO.
De undersöker löner
i Sverige varje år.

Skillnaden betyder att
om en arbetare tjänar
30 tusen kronor i månaden
så tjänar företagets chefer
2,3 miljoner kronor i månaden.

– Det här måste få ett stopp.
Jag vet ju hur svårt
våra medlemmar har haft det
de senaste åren.
Mycket har blivit dyrare.

Det säger LOs ledare
Johan Lindholm.

Skillnaden i löner
har ökat snabbt.
Framför allt har cheferna
fått mycket mer i lön.

– Det här är ett problem
för Sverige.
Folk är arga
för att politikerna
har låtit det bli så.

Det säger Johan Lindholm.

8 SIDOR/TT

26 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
4 kommentarer
  1. mig som ingen någonsin lyssnar skriver:
    26 januari, 2026 kl. 10:39

    Det är så orätvist varför kan man inte man inte få typ samma mycket pengar

    Svara
  2. chef casper skriver:
    26 januari, 2026 kl. 10:44

    jag är chef. tycker det är bra. mer pengar till mig hehehe

    Svara
  3. sigge69 skriver:
    26 januari, 2026 kl. 11:10

    Det är onödig mycket rika pengar vad ska den till eller köpa lyx rånaren kan ta lyx grejor från er

    Svara
  4. Rebecca skriver:
    26 januari, 2026 kl. 12:01

    Det får inte hända för en lång tid, inte rättvist. Alla måste stödja militäre och vårdsystemet

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar