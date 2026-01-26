Ung man misstänkt för bomb

Förra veckan

hittade poliserna en bomb

i Rättvik i Dalarna.

Det var nära en skola.

Poliserna tog hand om bomben

innan den exploderade.

Några dagar senare

hittade poliserna

en misstänkt sak

på ett gym i Rättvik.

Men det var inget

som kunde explodera.

Poliserna tror att bomben

och den misstänkta saken

hänger ihop.

Poliserna har tagit fast

en man som är 18 år.

Han är misstänkt.

Mannen säger själv

att han är oskyldig.

8 SIDOR/TT