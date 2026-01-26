Sverige
Poliserna hittade en bomb i Rättvik. Bilden är gammal. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Ung man misstänkt för bomb
Förra veckan
hittade poliserna en bomb
i Rättvik i Dalarna.
Det var nära en skola.
Poliserna tog hand om bomben
innan den exploderade.
Några dagar senare
hittade poliserna
en misstänkt sak
på ett gym i Rättvik.
Men det var inget
som kunde explodera.
Poliserna tror att bomben
och den misstänkta saken
hänger ihop.
Poliserna har tagit fast
en man som är 18 år.
Han är misstänkt.
Mannen säger själv
att han är oskyldig.
8 SIDOR/TT
26 januari 2026
tur att poliserna finns och att de tar hand om saker men varför bombar man ens
Bra jobbat polisen ta fast alla kriminella från gatorna