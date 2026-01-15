Sverige
Det blir färre utbildningar i data och it på yrkeshögskolan. Foto: Viktoria Bank/TT
Utbildningar blir stoppade
Det finns särskilda skolor
för vuxna som heter
Yrkeshögskola, YH.
Skolorna har utbildningar
inom jobb som behöver personal.
I år finns det fler platser
på vissa utbildningar
jämfört med förra året.
Det finns 37 tusen platser.
Det behövs folk till jobb
inom bland annat viss teknik
och tillverkning på fabriker.
Men flera utbildningar
som handlar om datorer
blir stoppade.
Det beror på att det inte
finns lika många jobb
för dem som har studerat det.
Tidigare var det lätt
att få jobb med datorer.
Men nu är det svårare.
AI, smarta program i datorer,
kan göra en del av jobben.
Men Sverige behöver
fortfarande personer
som är utbildade
i säkerhet för datorer.
8 SIDOR/TT
15 januari 2026