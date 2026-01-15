Utbildningar blir stoppade

Det finns särskilda skolor

för vuxna som heter

Yrkeshögskola, YH.

Skolorna har utbildningar

inom jobb som behöver personal.

I år finns det fler platser

på vissa utbildningar

jämfört med förra året.

Det finns 37 tusen platser.

Det behövs folk till jobb

inom bland annat viss teknik

och tillverkning på fabriker.

Men flera utbildningar

som handlar om datorer

blir stoppade.

Det beror på att det inte

finns lika många jobb

för dem som har studerat det.

Tidigare var det lätt

att få jobb med datorer.

Men nu är det svårare.

AI, smarta program i datorer,

kan göra en del av jobben.

Men Sverige behöver

fortfarande personer

som är utbildade

i säkerhet för datorer.

8 SIDOR/TT