Utvisningar till Iran stoppas

Utvisningar till Iran

blir stoppade.

Det säger myndigheten

Migrationsverket

stoppar utvisningar

till Iran.

Myndigheten har tidigare

sagt att de inte stoppar

utvisningar till Iran.

Nu ändrar de sig.

Det är mycket våld

i Iran på grund

av att folk protesterar där.

Flera tusen människor

har dött.

Svenskar i Iran

har tidigare fått råd om

att lämna landet.

Rådet kom från

svenska myndigheter.

Men utvisningar till Iran

fick fortsätta.

Det handlar om folk

från Iran som inte

fått tillstånd att stanna i Sverige.

Efter att Sveriges Radio

berättat om det så har nu

Migrationsverket bestämt

att stoppa utvisningarna tillfälligt.

