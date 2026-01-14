Sverige

Migrationsverket. Foto: Adam Wrafter/DI/TT

Utvisningar till Iran stoppas

Utvisningar till Iran
blir stoppade.
Det säger myndigheten
Migrationsverket
stoppar utvisningar
till Iran.

Myndigheten har tidigare
sagt att de inte stoppar
utvisningar till Iran.

Nu ändrar de sig.

Det är mycket våld
i Iran på grund
av att folk protesterar där.
Flera tusen människor
har dött.

Svenskar i Iran
har tidigare fått råd om
att lämna landet.
Rådet kom från
svenska myndigheter.

Men utvisningar till Iran
fick fortsätta.
Det handlar om folk
från Iran som inte
fått tillstånd att stanna i Sverige.

Efter att Sveriges Radio
berättat om det så har nu
Migrationsverket bestämt
att stoppa utvisningarna tillfälligt.

8 SIDOR

14 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. Pooneh skriver:
    14 januari, 2026 kl. 16:56

    Tusen tack 🤩 ni är jätte snällt att förstå människors dåliga situation i Iran 🙏💚🤍❤️

    Svara
  2. Svenne skriver:
    14 januari, 2026 kl. 18:30

    Utvisa dom

    Svara
  3. Vinne skriver:
    14 januari, 2026 kl. 20:37

    Håller med Svenne! Bort med dem som inte följer svenska regler och lagar och är kriminella eller gjort brott

    Svara
