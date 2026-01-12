Varning för kyla

Det kan bli riktigt

kallt i Norrland

i dag, måndag.

Myndigheten SMHI varnar

för kraftig kyla i fjällen.

Det blir extra kallt

eftersom det

blåser mycket.

I Åre ska temperaturen

bli minus 11 grader

mitt på dagen.

Men när det blåser

känns det som

minus 20 grader.

SMHI varnar folk

för att vara ute.

Det är stor risk

att bli skadad av kylan.

Det är viktigt att

du skyddar dig

för vinden.

Det säger SMHI.

I finska Lappland

har det blivit problem

på grund av kylan.

I dag ska det bli

minus 40 grader där.

Flera tusen turister

kan inte komma hem.

Flygplanen kan inte flyga

när det är så kallt.

