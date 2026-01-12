Sverige

Ett barn tittar fram under en vintermössa med snö på.

Det är kallt i Norrland. Foto: AP/TT

Varning för kyla

Det kan bli riktigt
kallt i Norrland
i dag, måndag.

Myndigheten SMHI varnar
för kraftig kyla i fjällen.

Det blir extra kallt
eftersom det
blåser mycket.

I Åre ska temperaturen
bli minus 11 grader
mitt på dagen.
Men när det blåser
känns det som
minus 20 grader.

SMHI varnar folk
för att vara ute.
Det är stor risk
att bli skadad av kylan.

Det är viktigt att
du skyddar dig
för vinden.
Det säger SMHI.

I finska Lappland
har det blivit problem
på grund av kylan.
I dag ska det bli
minus 40 grader där.

Flera tusen turister
kan inte komma hem.
Flygplanen kan inte flyga
när det är så kallt.

8 SIDOR/TT

12 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
4 kommentarer
  1. v skriver:
    12 januari, 2026 kl. 09:55

    usch idag har vi 15 minus bäst att hålla sig inomhus

    Svara
  2. Cheese skriver:
    12 januari, 2026 kl. 10:26

    Och jag behover gå hem från skolan fortfarande

    Svara
  3. Bebi Peggy skriver:
    12 januari, 2026 kl. 10:39

    Jag har 12 grader kallt just nu.

    Svara
  4. Du gamla, du fria skriver:
    12 januari, 2026 kl. 10:51

    Det är bara vinter

    Svara
