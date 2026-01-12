Sverige
Det är kallt i Norrland. Foto: AP/TT
Varning för kyla
Det kan bli riktigt
kallt i Norrland
i dag, måndag.
Myndigheten SMHI varnar
för kraftig kyla i fjällen.
Det blir extra kallt
eftersom det
blåser mycket.
I Åre ska temperaturen
bli minus 11 grader
mitt på dagen.
Men när det blåser
känns det som
minus 20 grader.
SMHI varnar folk
för att vara ute.
Det är stor risk
att bli skadad av kylan.
Det är viktigt att
du skyddar dig
för vinden.
Det säger SMHI.
I finska Lappland
har det blivit problem
på grund av kylan.
I dag ska det bli
minus 40 grader där.
Flera tusen turister
kan inte komma hem.
Flygplanen kan inte flyga
när det är så kallt.
8 SIDOR/TT
