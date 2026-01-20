Sverige
Vera är populärt namn
Nu är det klart
vilka namn som var
mest populära på
bebisar i Sverige förra året.
Det vanligaste namnet
för flickor var Vera.
Det vanligaste namnet
för pojkar var Noah.
Det visar en undersökning
av myndigheten Skatteverket.
Namnet Vera har varit
populärt i flera år.
Men namnet har aldrig
varit etta tidigare.
Astrid och Olivia
är andra och tredje
mest populära namnen.
Noah har varit
det mest populära namnet
på pojkar i flera år.
Hugo och Liam
är de andra och tredje
mest populära namnen.
Namnen Minou, Flora,
Fred och Matteo är inte
bland de tio mest populära.
Men det är namn
som har ökat mycket
jämfört med tidigare år.
Emelie och Hampus
är namn som har minskat
jämfört med tidigare år.
De mest populära namnen år 2025
Flickor
- Vera
- Astrid
- Olivia
- Alice
- Elsa
Pojkar
- Noah
- Hugo
- Liam
- Nils
- Alfred
