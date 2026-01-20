Sverige

En liten bebis vilar en en vuxen famn.

En bebis. Foto: TT

Vera är populärt namn

Nu är det klart
vilka namn som var
mest populära på
bebisar i Sverige förra året.

Det vanligaste namnet
för flickor var Vera.
Det vanligaste namnet
för pojkar var Noah.

Det visar en undersökning
av myndigheten Skatteverket.

Namnet Vera har varit
populärt i flera år.
Men namnet har aldrig
varit etta tidigare.

Astrid och Olivia
är andra och tredje
mest populära namnen.

Noah har varit
det mest populära namnet
på pojkar i flera år.

Hugo och Liam
är de andra och tredje
mest populära namnen.

Namnen Minou, Flora,
Fred och Matteo är inte
bland de tio mest populära.
Men det är namn
som har ökat mycket
jämfört med tidigare år.

Emelie och Hampus
är namn som har minskat
jämfört med tidigare år.

8 SIDOR/TT

De mest populära namnen år 2025

Flickor

  1. Vera
  2. Astrid
  3. Olivia
  4. Alice
  5. Elsa

Pojkar

  1. Noah
  2. Hugo
  3. Liam
  4. Nils
  5. Alfred

20 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. skorpan231213 skriver:
    20 januari, 2026 kl. 10:29

    vera är jävligt doligt namn

    Svara
  2. vovvis! skriver:
    20 januari, 2026 kl. 10:34

    ledsen att jag inte var på lederborden

    Svara
