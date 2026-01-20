Vera är populärt namn

Nu är det klart

vilka namn som var

mest populära på

bebisar i Sverige förra året.

Det vanligaste namnet

för flickor var Vera.

Det vanligaste namnet

för pojkar var Noah.

Det visar en undersökning

av myndigheten Skatteverket.

Namnet Vera har varit

populärt i flera år.

Men namnet har aldrig

varit etta tidigare.

Astrid och Olivia

är andra och tredje

mest populära namnen.

Noah har varit

det mest populära namnet

på pojkar i flera år.

Hugo och Liam

är de andra och tredje

mest populära namnen.

Namnen Minou, Flora,

Fred och Matteo är inte

bland de tio mest populära.

Men det är namn

som har ökat mycket

jämfört med tidigare år.

Emelie och Hampus

är namn som har minskat

jämfört med tidigare år.

8 SIDOR/TT