Samernas egen dag

Den 6 februari är det

samernas nationaldag.

Samer i Sverige, Norge,

Finland och Ryssland

firar dagen.

Området i länderna

där många samer bor

kallas för Sápmi.

Samerna är ett urfolk.

På nationaldagen brukar samerna

hissa sin flagga.

Det finns en samisk nationalsång.

Den heter Sámi soga lávlla.

Namnet är på språket samiska.

Det betyder Samefolkets sång.

Samerna har firat dagen

sedan år 1993.

Samerna valde den 6 februari

för att minnas ett viktigt möte.

Det var i staden Trondheim i Norge

den 6 februari år 1917.

Då samlades samer från

olika länder för att prata om

viktiga frågor för samer.

Den första helgen i februari

är Jokkmokks marknad.

Det är en av de största träffarna

i Sverige för samer.

Där firar många samer nationaldagen.

