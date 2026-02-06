Sverige

  • SAMERNAS FLAGGA

    Samernas flagga. Foto: TT

  • webb0250206 renrajd (18)

    Per Kuhmunen leder renar genom marknaden i Jokkmokk. Foto: Jokkmokks kommun

Samernas egen dag

Den 6 februari är det
samernas nationaldag.
Samer i Sverige, Norge,
Finland och Ryssland
firar dagen.

Området i länderna
där många samer bor
kallas för Sápmi.
Samerna är ett urfolk.

På nationaldagen brukar samerna
hissa sin flagga.
Det finns en samisk nationalsång.
Den heter Sámi soga lávlla.
Namnet är på språket samiska.
Det betyder Samefolkets sång.

Samerna har firat dagen
sedan år 1993.
Samerna valde den 6 februari
för att minnas ett viktigt möte.
Det var i staden Trondheim i Norge
den 6 februari år 1917.
Då samlades samer från
olika länder för att prata om
viktiga frågor för samer.

Den första helgen i februari
är Jokkmokks marknad.
Det är en av de största träffarna
i Sverige för samer.
Där firar många samer nationaldagen.

8 SIDOR/TT

6 februari 2026

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. Milena och Miska skriver:
    6 februari, 2026 kl. 13:21

    GRATTIS!!!🥰💛💙💜🤎

    Svara
  2. same 2.0 skriver:
    6 februari, 2026 kl. 13:49

    Yayyyy!!!

    Svara
