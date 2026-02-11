Sverige

Det är mörkt ute. Fyra poliser står vid en polisbil.

Poliser som jobbar efter skjutningen. Foto: Johan Nilsson/TT

Två skadade i skjutning

Två personer blev skadade
i en skjutning vid ett hus i Malmö.
Det hände i tisdags kväll.

De som blev skadade är två män.
Männen är ungefär 20 år
och 55 år gamla.
De kommer att överleva.
Men den unga mannen
får fortfarande vård på sjukhus.

Poliserna tog fast en 21-årig man
efter skjutningen.
De hittade honom i en taxi.
Poliserna tror att det
var han som sköt.
Han sitter nu inlåst.

Det har tidigare hänt
allvarliga saker i huset
där männen blev skjutna.
Det säger poliserna.

Det har varit en brand där
och poliserna har hittat saker
som kan explodera nära huset.

8 SIDOR/TT

11 februari 2026

