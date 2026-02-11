Två skadade i skjutning

Två personer blev skadade

i en skjutning vid ett hus i Malmö.

Det hände i tisdags kväll.

De som blev skadade är två män.

Männen är ungefär 20 år

och 55 år gamla.

De kommer att överleva.

Men den unga mannen

får fortfarande vård på sjukhus.

Poliserna tog fast en 21-årig man

efter skjutningen.

De hittade honom i en taxi.

Poliserna tror att det

var han som sköt.

Han sitter nu inlåst.

Det har tidigare hänt

allvarliga saker i huset

där männen blev skjutna.

Det säger poliserna.

Det har varit en brand där

och poliserna har hittat saker

som kan explodera nära huset.

8 SIDOR/TT