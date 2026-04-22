En person går förbi ingången till butiken. Affärs logga är en tecknad gubbe med lång näsa.

Normals affär i Piteå. Foto: Tove Erkisson/TT

Personal kritiserar Normal

Normal är en populär affär
som finns på flera platser
i Sverige.
Normal säljer billiga saker.

Nu får Normal kritik
av flera som jobbar där.
Det berättar tidningen
Aftonbladet.

Personalen kritiserar
Normal för flera saker.

  • Företaget har många praktikanter
    och unga personer
    som jobbar i affärerna.
    Det är billigare för företaget
    än att ha andra anställda.
  • Affärerna har inga vakter.
    Personalen måste ibland själva
    stoppa snattare.
  • Chefer skäller på personalen.
  • Normal säljer trasiga saker.

Normal tar kritiken på allvar.
Det säger Jan Nyberg.
Han är Normals chef i Sverige.

Normal vill hjälpa folk att få ett jobb.
Praktik kan vara ett bra
sätt att göra det, säger han.

Säkerheten är viktig för Normal.
Personalen ska alltid larma en vakt
eller polis om något händer i affären.
Det säger Jan Nyberg.

Normal är ett företag från Danmark.
Företaget har tjänat mycket pengar
och öppnat flera affärer
de senaste åren.

22 april 2026

  1. Nova skriver:
    22 april, 2026 kl. 10:54

    jaaaaaaaaaaaaaaaa normal är ju jättebraaa❤❤😍💞💞💞💞💞💞

  2. MILENA LUISA skriver:
    22 april, 2026 kl. 13:18

    Vi köpte där tictac med min man!🙂

  3. Vinne skriver:
    22 april, 2026 kl. 14:00

    Nej, men jag har praktiserat där i 7v. 4v i början av året 2026 och 3v I slutet av år 2025. Genom gymnasiet.

  4. Sara skriver:
    22 april, 2026 kl. 16:45

    Jag handlar på normal varje gång jag shoppar 🤪🛍🛒
    Asså jag har inte fått något dumt där ifrån.Men intressant 🧐 nyhet

  5. L h skriver:
    22 april, 2026 kl. 17:48

    Varige grej jag köper från Normal brukar vara bra 👍🏻

  6. Heja bananer skriver:
    22 april, 2026 kl. 21:02

    Normal är billigt och bra!

  7. V skriver:
    22 april, 2026 kl. 22:31

    Ja lycka till. De följer lager och regler. Det är laglig att ha praktikant.

  8. lalalal skriver:
    23 april, 2026 kl. 12:22

    ibland men det är ju väldigt dålig kvalitet😔😔

  9. barn skriver:
    23 april, 2026 kl. 12:37

    normal är bra, jag handlar inte så ofta där

    🙂

  10. Bibi skriver:
    23 april, 2026 kl. 14:47

    Chefer skäller på personalen. Helt oacceptabelt.
    Aggressiva människor är inte välkomna någonstans.

  11. HEJ🌸💛🌸💛🌸💛🌸💛🌸💛 skriver:
    23 april, 2026 kl. 16:27

    Nej jag handlar inte på normal jag vill inte🤠men hoppas det går bra för er som jobbar på normal🌸💛🌸💛

  12. Lena skriver:
    23 april, 2026 kl. 16:30

    Det är sluthandlat där nu.

  13. Mila skriver:
    23 april, 2026 kl. 20:59

    jag älskar NORMALLLLLLL!!!!!!🥳❤❤❤❤❤🥳🥳🥳😊😊😊🥰🥰🥰😍😍

  14. C skriver:
    23 april, 2026 kl. 22:12

    Jag älskar normal

  15. Wille skriver:
    24 april, 2026 kl. 10:11

    Gekås är bättre

  16. Amy skriver:
    24 april, 2026 kl. 10:12

    Ja det är det

  17. lea skriver:
    24 april, 2026 kl. 11:20

    älskar normal

  18. spenne12 skriver:
    24 april, 2026 kl. 11:24

    vaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!

  19. ajerf skriver:
    24 april, 2026 kl. 12:11

    ok

