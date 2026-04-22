Sverige
Normals affär i Piteå. Foto: Tove Erkisson/TT
Personal kritiserar Normal
Normal är en populär affär
som finns på flera platser
i Sverige.
Normal säljer billiga saker.
Nu får Normal kritik
av flera som jobbar där.
Det berättar tidningen
Aftonbladet.
Personalen kritiserar
Normal för flera saker.
- Företaget har många praktikanter
och unga personer
som jobbar i affärerna.
Det är billigare för företaget
än att ha andra anställda.
- Affärerna har inga vakter.
Personalen måste ibland själva
stoppa snattare.
- Chefer skäller på personalen.
- Normal säljer trasiga saker.
Normal tar kritiken på allvar.
Det säger Jan Nyberg.
Han är Normals chef i Sverige.
Normal vill hjälpa folk att få ett jobb.
Praktik kan vara ett bra
sätt att göra det, säger han.
Säkerheten är viktig för Normal.
Personalen ska alltid larma en vakt
eller polis om något händer i affären.
Det säger Jan Nyberg.
Normal är ett företag från Danmark.
Företaget har tjänat mycket pengar
och öppnat flera affärer
de senaste åren.
8 SIDOR/TT
22 april 2026
jaaaaaaaaaaaaaaaa normal är ju jättebraaa❤❤😍💞💞💞💞💞💞
Vi köpte där tictac med min man!🙂
Nej, men jag har praktiserat där i 7v. 4v i början av året 2026 och 3v I slutet av år 2025. Genom gymnasiet.
Jag handlar på normal varje gång jag shoppar 🤪🛍🛒
Asså jag har inte fått något dumt där ifrån.Men intressant 🧐 nyhet
Varige grej jag köper från Normal brukar vara bra 👍🏻
Normal är billigt och bra!
Ja lycka till. De följer lager och regler. Det är laglig att ha praktikant.
ibland men det är ju väldigt dålig kvalitet😔😔
normal är bra, jag handlar inte så ofta där
🙂
Chefer skäller på personalen. Helt oacceptabelt.
Aggressiva människor är inte välkomna någonstans.
Nej jag handlar inte på normal jag vill inte🤠men hoppas det går bra för er som jobbar på normal🌸💛🌸💛
Det är sluthandlat där nu.
jag älskar NORMALLLLLLL!!!!!!🥳❤❤❤❤❤🥳🥳🥳😊😊😊🥰🥰🥰😍😍
Jag älskar normal
Gekås är bättre
Ja det är det
älskar normal
vaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!
ok