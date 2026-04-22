Personal kritiserar Normal

Normal är en populär affär

som finns på flera platser

i Sverige.

Normal säljer billiga saker.

Nu får Normal kritik

av flera som jobbar där.

Det berättar tidningen

Aftonbladet.

Personalen kritiserar

Normal för flera saker.

och unga personer som jobbar i affärerna. Det är billigare för företaget än att ha andra anställda. Affärerna har inga vakter.

Personalen måste ibland själva stoppa snattare. Chefer skäller på personalen.

Normal säljer trasiga saker.

Normal tar kritiken på allvar.

Det säger Jan Nyberg.

Han är Normals chef i Sverige.

Normal vill hjälpa folk att få ett jobb.

Praktik kan vara ett bra

sätt att göra det, säger han.

Säkerheten är viktig för Normal.

Personalen ska alltid larma en vakt

eller polis om något händer i affären.

Det säger Jan Nyberg.

Normal är ett företag från Danmark.

Företaget har tjänat mycket pengar

och öppnat flera affärer

de senaste åren.

