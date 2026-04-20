Sverige

En stor brun ko går ut från en bur. Kristersson tittar på, han skrattar.

Statsminister Ulf Kristersson hjälpte till att släppa ut kor i Skåne. Foto: Johan Nilsson/TT

Glada kor släpps ut

I april och maj
släpper många bönder
ut sina kor på bete.
Det kallas för kosläpp.

Det brukar bli
en fest på gårdarna.
Mycket folk kommer
och tittar på korna.

Korna har varit inne
hela vintern och är
glada över att få komma ut.
De skuttar ofta runt i gräset.

I år var statsminister
Ulf Kristersson med
på ett kosläpp.
Det hände nyligen på en gård
nära Genarp i Skåne.

Vill du se ett kosläpp?
På företaget Arlas sida
på internet kan du läsa mer.
Där står bland annat var
och när kor ska släppas ut.

8 SIDOR/TT

20 april 2026

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
1 kommentar
  1. 🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄 skriver:
    20 april, 2026 kl. 10:40

    det är faktiskt kul att se kossorna springa på bete. dom är så glada 🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

