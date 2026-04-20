Sverige
Statsminister Ulf Kristersson hjälpte till att släppa ut kor i Skåne. Foto: Johan Nilsson/TT
Glada kor släpps ut
I april och maj
släpper många bönder
ut sina kor på bete.
Det kallas för kosläpp.
Det brukar bli
en fest på gårdarna.
Mycket folk kommer
och tittar på korna.
Korna har varit inne
hela vintern och är
glada över att få komma ut.
De skuttar ofta runt i gräset.
I år var statsminister
Ulf Kristersson med
på ett kosläpp.
Det hände nyligen på en gård
nära Genarp i Skåne.
Vill du se ett kosläpp?
På företaget Arlas sida
på internet kan du läsa mer.
Där står bland annat var
och när kor ska släppas ut.
8 SIDOR/TT
20 april 2026
det är faktiskt kul att se kossorna springa på bete. dom är så glada 🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄