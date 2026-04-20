Glada kor släpps ut

I april och maj

släpper många bönder

ut sina kor på bete.

Det kallas för kosläpp.

Det brukar bli

en fest på gårdarna.

Mycket folk kommer

och tittar på korna.

Korna har varit inne

hela vintern och är

glada över att få komma ut.

De skuttar ofta runt i gräset.

I år var statsminister

Ulf Kristersson med

på ett kosläpp.

Det hände nyligen på en gård

nära Genarp i Skåne.

Vill du se ett kosläpp?

På företaget Arlas sida

på internet kan du läsa mer.

Där står bland annat var

och när kor ska släppas ut.

