Sverige
Günther Mårder. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT
Mårder är inlåst hos poliserna
Günther Mårder
har blivit känd som
Sveriges snålaste man.
Han har ofta pratat om
hur folk kan spara pengar.
Nu är Günther Mårder
misstänkt för brott.
Poliserna säger att han har använt
hemlig information om ett företag
för att hjälpa någon annan
att tjäna pengar.
Det kallas insiderbrott.
Mårder har själv jobbat
för företaget.
Günther Mårder sitter nu
inlåst hos poliserna.
Han är häktad.
Mårder säger att poliserna har fel.
Han är oskyldig
till brott, säger han.
Regeringen bestämde
att Günther Mårder
skulle jobba i styrelsen
för myndigheten Arbetsförmedlingen.
Det hände år 2023.
Men nu slutar han
i Arbetsförmedlingen.
Günther Mårder är expert på pengar.
Han är känd från filmer på Youtube
med Mauri Hermundsson.
Mårder har också varit med
i reklam för företaget Lidl.
8 SIDOR/TT
20 april 2026