Mårder är inlåst hos poliserna

Günther Mårder

har blivit känd som

Sveriges snålaste man.

Han har ofta pratat om

hur folk kan spara pengar.

Nu är Günther Mårder

misstänkt för brott.

Poliserna säger att han har använt

hemlig information om ett företag

för att hjälpa någon annan

att tjäna pengar.

Det kallas insiderbrott.

Mårder har själv jobbat

för företaget.

Günther Mårder sitter nu

inlåst hos poliserna.

Han är häktad.

Mårder säger att poliserna har fel.

Han är oskyldig

till brott, säger han.

Regeringen bestämde

att Günther Mårder

skulle jobba i styrelsen

för myndigheten Arbetsförmedlingen.

Det hände år 2023.

Men nu slutar han

i Arbetsförmedlingen.

Günther Mårder är expert på pengar.

Han är känd från filmer på Youtube

med Mauri Hermundsson.

Mårder har också varit med

i reklam för företaget Lidl.

8 SIDOR/TT