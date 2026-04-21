Mata inte blåmesen

Just nu ska du inte

mata blåmesar

och andra fåglar.

Det säger experter

på myndigheten SVA.

Rådet är att sluta

lägga ut fågelmat

i tre veckor.

Det ska minska

en smitta bland fåglarna.

Den senaste tiden har SVA

fått många larm

om sjuka små fåglar.

En del fåglar har dött.

Blåmesar blir mest sjuka.

Sjukdomen kallas

blåmessjukan.

En bakterie sprider sjukdomen.

Bakterien sprids lätt

vid platser där människor

lägger ut mat till fåglar.

Bakterien gör att fåglar

blir sjuka i lungorna.

– Fåglar klarar sig

utan att vi matar dem

nu när våren är här.

De kan hitta mat i naturen.

Det säger Karin Olofsson-Sannö.

Hon är veterinär på SVA.

8 SIDOR/TT