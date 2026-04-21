En blåmes. Foto: TT
Mata inte blåmesen
Just nu ska du inte
mata blåmesar
och andra fåglar.
Det säger experter
på myndigheten SVA.
Rådet är att sluta
lägga ut fågelmat
i tre veckor.
Det ska minska
en smitta bland fåglarna.
Den senaste tiden har SVA
fått många larm
om sjuka små fåglar.
En del fåglar har dött.
Blåmesar blir mest sjuka.
Sjukdomen kallas
blåmessjukan.
En bakterie sprider sjukdomen.
Bakterien sprids lätt
vid platser där människor
lägger ut mat till fåglar.
Bakterien gör att fåglar
blir sjuka i lungorna.
– Fåglar klarar sig
utan att vi matar dem
nu när våren är här.
De kan hitta mat i naturen.
Det säger Karin Olofsson-Sannö.
Hon är veterinär på SVA.
8 SIDOR/TT
21 april 2026
Vilket är sambandet mellan att mata fåglar och spridning av sjukdomar? Menar ni att när de samlas för att äta, så kommer smittan att uppstå?
Jag har hört från nån att man ska inte ger mat till fåglar, men jag fattade inte det kunde gör fåglar sjuk 😮
Är det inget ljushuvud som tänkt till att analysera fodret speciellt när det till och med säljs på firmor som till ex säljer bildelar. Det här handlar säkert om giftigt besprutningsmedel. Jag hade en blåmes i morse som jag hade kunnat ta med handen och då inte i Dalarna utan i Hälsingland.