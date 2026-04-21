Pojke i A-traktor kraschade

En pojke i tonåren kraschade

med sin A-traktor.

Det hände utanför Borlänge

i Dalarna förra året.

En annan pojke i tonåren

åkte med i bilen.

Den pojken fick så allvarliga

skador att han var nära att dö.

Nu är pojken som körde

misstänkt för flera brott.

Brotten handlar om att han

kört på ett osäkert och olagligt sätt.

Han skadade också en annan person.

A-traktorn som pojken körde

kunde köra snabbare

än vad som är tillåtet

för a-traktorer.

Den var trimmad.

Pojken körde mellan 150

och 200 kilometer i timmen

när han kraschade.

A-traktorn voltade

och började brinna.

Pojkens föräldrar är också

misstänkta för brott.

De kan ha tillåtit att pojken

körde A-traktorn

trots att den var olaglig.

Det säger åklagaren.

A-traktorer kallas ibland för epa.

De får inte köra snabbare

än 30 kilometer i timmen.

8 SIDOR/TT