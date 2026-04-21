Sverige
En annan A-traktor. Foto: TT
Pojke i A-traktor kraschade
En pojke i tonåren kraschade
med sin A-traktor.
Det hände utanför Borlänge
i Dalarna förra året.
En annan pojke i tonåren
åkte med i bilen.
Den pojken fick så allvarliga
skador att han var nära att dö.
Nu är pojken som körde
misstänkt för flera brott.
Brotten handlar om att han
kört på ett osäkert och olagligt sätt.
Han skadade också en annan person.
A-traktorn som pojken körde
kunde köra snabbare
än vad som är tillåtet
för a-traktorer.
Den var trimmad.
Pojken körde mellan 150
och 200 kilometer i timmen
när han kraschade.
A-traktorn voltade
och började brinna.
Pojkens föräldrar är också
misstänkta för brott.
De kan ha tillåtit att pojken
körde A-traktorn
trots att den var olaglig.
Det säger åklagaren.
A-traktorer kallas ibland för epa.
De får inte köra snabbare
än 30 kilometer i timmen.
8 SIDOR/TT
A-traktorer
- Ungdomar i Sverige
som har fyllt 15 år
kan få köra en sorts bil
som kallas för A-traktor
eller epa.
- Den som kör epa
måste ha ett särskilt körkort.
- Epan får inte köra snabbare
än 30 kilometer i timmen.
- A-traktorn måste ha
en särskild skylt.
Det är en orange triangel.
Skylten visar att epan kör långsamt.
21 april 2026
Hur gammal var pojke.
Jag frågar eftersom det är åldersgränsen som gäller.
