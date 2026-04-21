Baken på en bil med en röd triangel.

En annan A-traktor. Foto: TT

Pojke i A-traktor kraschade

En pojke i tonåren kraschade
med sin A-traktor.
Det hände utanför Borlänge
i Dalarna förra året.

En annan pojke i tonåren
åkte med i bilen.
Den pojken fick så allvarliga
skador att han var nära att dö.

Nu är pojken som körde
misstänkt för flera brott.
Brotten handlar om att han
kört på ett osäkert och olagligt sätt.
Han skadade också en annan person.

A-traktorn som pojken körde
kunde köra snabbare
än vad som är tillåtet
för a-traktorer.
Den var trimmad.

Pojken körde mellan 150
och 200 kilometer i timmen
när han kraschade.
A-traktorn voltade
och började brinna.

Pojkens föräldrar är också
misstänkta för brott.
De kan ha tillåtit att pojken
körde A-traktorn
trots att den var olaglig.
Det säger åklagaren.

A-traktorer kallas ibland för epa.
De får inte köra snabbare
än 30 kilometer i timmen.

A-traktorer

  • Ungdomar i Sverige
    som har fyllt 15 år
    kan få köra en sorts bil
    som kallas för A-traktor
    eller epa.
  • Den som kör epa
    måste ha ett särskilt körkort.
  • Epan får inte köra snabbare
    än 30 kilometer i timmen.
  • A-traktorn måste ha
    en särskild skylt.
    Det är en orange triangel.
    Skylten visar att epan kör långsamt.
Två bilar som har röda trianglar på baksidan. A-traktorer som också kallas för epa-traktorer. Foto: TT

21 april 2026

  6. Maja skriver:
    21 april, 2026 kl. 11:56

    Hur gammal var pojke.
    Jag frågar eftersom det är åldersgränsen som gäller.

    Svara
  7. En riktig person som faktiskt lever skriver:
    21 april, 2026 kl. 12:30

    Hur gammal var han?

    Svara
