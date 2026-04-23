De sitter i en soffa i en galleria.

Eleverna Hannat Shekhnur, Leo Carblom, Raseil Alyousef, Nellie Engström och Minna Tyni kunde inte gå till skolan på onsdagen. Foto: Ulf Palm/TT

Skolorna öppna igen efter hot

Flera skolor i Borlänge
stängde på onsdagen.
Någon hade hotat dem.

På torsdagen är de
flesta skolor öppna igen.
En skola har fortfarande stängt.
Den hade fått ett nytt hot.
Men poliserna tror inte
att det är ett allvarligt hot.

En del elever blev oroliga
när skolorna stängde.
Det berättar de för
nyhetsbyrån TT.

– Det är bra att skolorna
tar hoten på allvar,
säger en av dem.

Poliserna har gripit en pojke.
Han är misstänkt för hoten.

Över tusen elever kunde
inte gå till skolan
på grund av hoten.

8 SIDOR/TT

23 april 2026

Vad tycker du om nyheten?
12 kommentarer
  1. kblow resten pice my grany just got hit by a bazoke kblow kabomm a was in my room skriver:
    23 april, 2026 kl. 09:35

    oooooj hoppas det gick bra 😮

    
  2. Ali svensson skriver:
    23 april, 2026 kl. 09:57

    Läskigt

    
  3. MILENA LUISA skriver:
    23 april, 2026 kl. 11:01

    BRA! 23 NISAN KUTLU OLSUN-trevlig bayram till alla barn i Sverige och på hela jorden! Hoppas på fin dag för dem! Hoppas att de som går inte till skola kan går-hoppas att de som önskar sig leksak får den och hoppas att de som är sjuka så att de tillfrisknar! Länderna behöver en lider som Ataturk!🥰

    
  4. MILENA LUISA skriver:
    23 april, 2026 kl. 11:03

    Hoppas att barn i Sverige får bättre förutsättningar…hoppas att alla barn på jorden får slut på konflikter-hoppas att barn på jorden får det bättre! Jag ber för dem! Hoppas att skolorna i Sverige blir bra på alla sätt!!!🥳😍😎🥰💞

    
  5. Duno skriver:
    23 april, 2026 kl. 12:14

    Tråkigt att höra😠😔

    
  6. Melek skriver:
    23 april, 2026 kl. 13:22

    det är inte snällt att hot nån

    
  7. elina skriver:
    23 april, 2026 kl. 13:24

    aså det är bara såååå elakt att hot nån eller rita nån 😔😔😔😭😭😢😢😢💔💔💔

    
  8. divara skriver:
    23 april, 2026 kl. 13:25

    elakt

    
  9. sahar skriver:
    23 april, 2026 kl. 13:25

    men det är inte bra att göra så 😤😭😤😤😤😤😤😤

    
  10. Zahra skriver:
    23 april, 2026 kl. 15:52

    Tråkigt att höra 😠

    
  11. HEJ🌸💛🌸💛🌸💛🌸💛 skriver:
    23 april, 2026 kl. 16:12

    Vilkets sorts hot undrar jag.

    Jätte tråkigt för alla som är inblandade och inte kan gå till skolan 👁️👄👁️🌸💛🌸💛😜🩵😊

    
  12. 🦋 skriver:
    23 april, 2026 kl. 17:30

    Ojjj hoppas det är över snart😮😮

    
