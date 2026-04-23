Eleverna Hannat Shekhnur, Leo Carblom, Raseil Alyousef, Nellie Engström och Minna Tyni kunde inte gå till skolan på onsdagen. Foto: Ulf Palm/TT
Skolorna öppna igen efter hot
Flera skolor i Borlänge
stängde på onsdagen.
Någon hade hotat dem.
På torsdagen är de
flesta skolor öppna igen.
En skola har fortfarande stängt.
Den hade fått ett nytt hot.
Men poliserna tror inte
att det är ett allvarligt hot.
En del elever blev oroliga
när skolorna stängde.
Det berättar de för
nyhetsbyrån TT.
– Det är bra att skolorna
tar hoten på allvar,
säger en av dem.
Poliserna har gripit en pojke.
Han är misstänkt för hoten.
Över tusen elever kunde
inte gå till skolan
på grund av hoten.
8 SIDOR/TT
23 april 2026
oooooj hoppas det gick bra 😮
Läskigt
BRA! 23 NISAN KUTLU OLSUN-trevlig bayram till alla barn i Sverige och på hela jorden! Hoppas på fin dag för dem! Hoppas att de som går inte till skola kan går-hoppas att de som önskar sig leksak får den och hoppas att de som är sjuka så att de tillfrisknar! Länderna behöver en lider som Ataturk!🥰
Hoppas att barn i Sverige får bättre förutsättningar…hoppas att alla barn på jorden får slut på konflikter-hoppas att barn på jorden får det bättre! Jag ber för dem! Hoppas att skolorna i Sverige blir bra på alla sätt!!!🥳😍😎🥰💞
Tråkigt att höra😠😔
det är inte snällt att hot nån
aså det är bara såååå elakt att hot nån eller rita nån 😔😔😔😭😭😢😢😢💔💔💔
elakt
men det är inte bra att göra så 😤😭😤😤😤😤😤😤
Tråkigt att höra 😠
Vilkets sorts hot undrar jag.
Jätte tråkigt för alla som är inblandade och inte kan gå till skolan 👁️👄👁️🌸💛🌸💛😜🩵😊
Ojjj hoppas det är över snart😮😮