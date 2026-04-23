Skolorna öppna igen efter hot

Flera skolor i Borlänge

stängde på onsdagen.

Någon hade hotat dem.

På torsdagen är de

flesta skolor öppna igen.

En skola har fortfarande stängt.

Den hade fått ett nytt hot.

Men poliserna tror inte

att det är ett allvarligt hot.

En del elever blev oroliga

när skolorna stängde.

Det berättar de för

nyhetsbyrån TT.

– Det är bra att skolorna

tar hoten på allvar,

säger en av dem.

Poliserna har gripit en pojke.

Han är misstänkt för hoten.

Över tusen elever kunde

inte gå till skolan

på grund av hoten.

8 SIDOR/TT