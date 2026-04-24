Sverige

En skola som är gul och som har många fönster. En polisbil står utanför.

En skola i Borlänge som var stängd i onsdags. Foto: Ulf Palm/TT

Pojke inte misstänkt

En pojke var misstänkt
för att ha hotat flera
skolor i Borlänge.

Men nu är pojken
inte misstänkt längre.
Poliserna har släppt honom.

– Pojken är oskyldig.

Det säger Joel Henning
som är åklagare.

Det var i onsdags
som Borlänge kommun
bestämde att stänga
över 20 skolor.
Kommunen sa att det
fanns hot om våld
mot skolorna.

Poliserna tog fast pojken.
Han var misstänkt för hoten.
Men nu säger åklagaren
att det var fel.
Pojken har inte hotat.

Åklagaren säger
att folk har förstått fel
och att det har varit rykten.

8 SIDOR/TT

24 april 2026

2 kommentarer
  1. Wictor freundt skriver:
    24 april, 2026 kl. 15:10

    ❤️

  2. Rateba skriver:
    24 april, 2026 kl. 17:44

    Det är rättför sociall som kännar inte rätt vist. Och på det sätt ,en folkningar går med till kollaptis . Ni måste söker om fakta innan ni ta vilken rättgång.vad är det för de som inte rädda konsvinker och osanna resultaterna.,inte för orättvisning döm .

