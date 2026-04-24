Pojke inte misstänkt

En pojke var misstänkt

för att ha hotat flera

skolor i Borlänge.

Men nu är pojken

inte misstänkt längre.

Poliserna har släppt honom.

– Pojken är oskyldig.

Det säger Joel Henning

som är åklagare.

Det var i onsdags

som Borlänge kommun

bestämde att stänga

över 20 skolor.

Kommunen sa att det

fanns hot om våld

mot skolorna.

Poliserna tog fast pojken.

Han var misstänkt för hoten.

Men nu säger åklagaren

att det var fel.

Pojken har inte hotat.

Åklagaren säger

att folk har förstått fel

och att det har varit rykten.

8 SIDOR/TT