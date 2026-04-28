Sverige

Flera tåg som står på en station.

Tåg från SJ. Foto: Johan Nilsson/TT

Tågen kör igen

Många tåg blev
stoppade i måndags.
Men nu kör tågen igen.

Det var företaget SJ
som stoppade flera
av sina snabba tåg.

De hade hittat
ett trasigt hjul
på ett av de snabba tågen.

Därför ville de undersöka
alla tåg med likadana hjul
för att se om de
hade samma fel.

Men det fanns
inga fler fel.
Därför kunde tågen
börja köra igen
klockan 14 i måndags.

8 SIDOR/TT

28 april 2026

Vad tycker du om nyheten?
4 kommentarer
  1. En riktig person som faktiskt lever skriver:
    28 april, 2026 kl. 10:06

    Jag åker alltid tåg

    
  2. Alvin skriver:
    28 april, 2026 kl. 10:08

    Jag med.

    
  3. sigge69 skriver:
    28 april, 2026 kl. 11:32

    Inte bara x2000 tågen snabb mälartågen också snabb tåg som är 200 h/time

    
  4. Anonym skriver:
    28 april, 2026 kl. 13:13

    Wow, jag älskar värkligen tåg detta sörger mig väldigt mycket att se att tågen har gått sönder. Jag hoppas att detta blir bättre snart.

    
Fler liknande artiklar