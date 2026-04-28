Sverige
Tåg från SJ. Foto: Johan Nilsson/TT
Tågen kör igen
Många tåg blev
stoppade i måndags.
Men nu kör tågen igen.
Det var företaget SJ
som stoppade flera
av sina snabba tåg.
De hade hittat
ett trasigt hjul
på ett av de snabba tågen.
Därför ville de undersöka
alla tåg med likadana hjul
för att se om de
hade samma fel.
Men det fanns
inga fler fel.
Därför kunde tågen
börja köra igen
klockan 14 i måndags.
8 SIDOR/TT
28 april 2026
Jag åker alltid tåg
Jag med.
Inte bara x2000 tågen snabb mälartågen också snabb tåg som är 200 h/time
Wow, jag älskar värkligen tåg detta sörger mig väldigt mycket att se att tågen har gått sönder. Jag hoppas att detta blir bättre snart.