Tågen kör igen

Många tåg blev

stoppade i måndags.

Men nu kör tågen igen.

Det var företaget SJ

som stoppade flera

av sina snabba tåg.

De hade hittat

ett trasigt hjul

på ett av de snabba tågen.

Därför ville de undersöka

alla tåg med likadana hjul

för att se om de

hade samma fel.

Men det fanns

inga fler fel.

Därför kunde tågen

börja köra igen

klockan 14 i måndags.

8 SIDOR/TT