Många tåg är stoppade

Företaget SJ stoppar

många tåg i dag måndag.

Det är tåg som skulle gå

mellan Stockholm och Göteborg

och mellan Stockholm och Malmö.

Det beror på att SJ

har hittat ett trasigt hjul

på ett av sina snabba tåg.

Lina Edström jobbar på SJ.

Hon säger att de måste

kontrollera fler hjul på andra tåg

innan det kan bli som vanligt.

SJ hjälper inte människor

att resa på annat sätt.

Det är för många människor

som skulle behöva bussar.

Det går inte att ordna, säger SJ.

De ska försöka

koppla ihop två tåg med varandra

under eftermiddagen.

Då kan fler åka vissa sträckor.

Hans Grimhammar

skulle åka från Stockholm

hem till Karlskrona

då hans snabba tåg blev stoppat.

– De ordnar ett annat tåg.

Så jag har haft lite tur,

säger han.

Många visste om

problemen med tågen.

De fick meddelande

i sina mobiler om det.

De hade därför

bokat om sina resor.

SJ hoppas att

problemet ska vara löst

efter lunch i dag måndag.

8 SIDOR/TT