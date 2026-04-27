Sverige

Människor står på stationen framför en tavla där det står om alla resor.

Stationen för tåg i Stockholm. Foto: Lars Schröder/TT

Många tåg är stoppade

Företaget SJ stoppar
många tåg i dag måndag.

Det är tåg som skulle gå
mellan Stockholm och Göteborg
och mellan Stockholm och Malmö.

Det beror på att SJ
har hittat ett trasigt hjul
på ett av sina snabba tåg.

Lina Edström jobbar på SJ.
Hon säger att de måste
kontrollera fler hjul på andra tåg
innan det kan bli som vanligt.

SJ hjälper inte människor
att resa på annat sätt.
Det är för många människor
som skulle behöva bussar.
Det går inte att ordna, säger SJ.

De ska försöka
koppla ihop två tåg med varandra
under eftermiddagen.
Då kan fler åka vissa sträckor.

Hans Grimhammar
skulle åka från Stockholm
hem till Karlskrona
då hans snabba tåg blev stoppat.

– De ordnar ett annat tåg.
Så jag har haft lite tur,
säger han.

Många visste om
problemen med tågen.
De fick meddelande
i sina mobiler om det.
De hade därför
bokat om sina resor.

SJ hoppas att
problemet ska vara löst
efter lunch i dag måndag.

8 SIDOR/TT

27 april 2026

  1. Andreas skriver:
    27 april, 2026 kl. 13:11

    bra att det upptäcktes i tid

  2. Anonym skriver:
    27 april, 2026 kl. 13:50

    8 sidor vad är er favorit nyhet?

    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      27 april, 2026 kl. 14:28

      Hej!

      Tack för frågan.

      Det är svårt att välja en särskild.

      Men vi gillar
      att skriva om svåra saker
      på ett lätt sätt.
      Då kan fler förstå.

      En nyhet där vi har
      lyckats med det
      är nog vår favorit.

      Vilken är din?

      Vänligen.

