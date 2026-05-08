Krogar som bara serverar öl kan bli vanligare i Sverige. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB/TT
Nya krogar i Sverige
Riksdagen har röstat ja
till att ta bort ett krav
på krogar i Sverige.
Krogarna måste inte längre
servera mat som kockar
lagar i kök.
De får servera alkohol ändå.
Det gäller från den 1 juni i år.
Nu kan det starta många
nya typer av krogar i Sverige.
Det tror experter.
De nya krogarna kommer
bara att sälja vin eller öl.
Krogar på stranden
kan också bli vanligare.
Ett annat krav på krogarna
i Sverige försvinner också.
Det är kravet att det ska finnas
platser att sitta på för gästerna.
Nu blir det mer liv i städerna
och enklare regler för krogarna.
Det säger regeringen.
Men de nya krogarna kommer
troligen göra att folk i Sverige
dricker mer alkohol.
Det säger regeringen.
Därför har flera myndigheter
varit kritiska mot att ta bort kravet.
Att folk dricker mer alkohol
är dåligt för hälsan.
8 SIDOR/TT
8 maj 2026
jag håller inte med jag älskar öl samma med mina barn så ni borde inte ha detta som en artikel
jag älskar öl du då #ölforlifeeeeee