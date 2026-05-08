Sverige

Två personer skålar med öl.

Krogar som bara serverar öl kan bli vanligare i Sverige. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB/TT

Nya krogar i Sverige

Riksdagen har röstat ja
till att ta bort ett krav
på krogar i Sverige.

Krogarna måste inte längre
servera mat som kockar
lagar i kök.

De får servera alkohol ändå.
Det gäller från den 1 juni i år.

Nu kan det starta många
nya typer av krogar i Sverige.
Det tror experter.

De nya krogarna kommer
bara att sälja vin eller öl.
Krogar på stranden
kan också bli vanligare.

Ett annat krav på krogarna
i Sverige försvinner också.
Det är kravet att det ska finnas
platser att sitta på för gästerna.

Nu blir det mer liv i städerna
och enklare regler för krogarna.
Det säger regeringen.

Men de nya krogarna kommer
troligen göra att folk i Sverige
dricker mer alkohol.
Det säger regeringen.

Därför har flera myndigheter
varit kritiska mot att ta bort kravet.
Att folk dricker mer alkohol
är dåligt för hälsan.

8 SIDOR/TT

8 maj 2026

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. william ös skriver:
    8 maj, 2026 kl. 10:52

    jag kommentera först🤠

  2. non of your busness skriver:
    8 maj, 2026 kl. 11:06

    jag håller inte med jag älskar öl samma med mina barn så ni borde inte ha detta som en artikel

  3. älskar öl skriver:
    8 maj, 2026 kl. 11:08

    jag älskar öl du då #ölforlifeeeeee

