Nya krogar i Sverige

Riksdagen har röstat ja

till att ta bort ett krav

på krogar i Sverige.

Krogarna måste inte längre

servera mat som kockar

lagar i kök.

De får servera alkohol ändå.

Det gäller från den 1 juni i år.

Nu kan det starta många

nya typer av krogar i Sverige.

Det tror experter.

De nya krogarna kommer

bara att sälja vin eller öl.

Krogar på stranden

kan också bli vanligare.

Ett annat krav på krogarna

i Sverige försvinner också.

Det är kravet att det ska finnas

platser att sitta på för gästerna.

Nu blir det mer liv i städerna

och enklare regler för krogarna.

Det säger regeringen.

Men de nya krogarna kommer

troligen göra att folk i Sverige

dricker mer alkohol.

Det säger regeringen.

Därför har flera myndigheter

varit kritiska mot att ta bort kravet.

Att folk dricker mer alkohol

är dåligt för hälsan.

8 SIDOR/TT