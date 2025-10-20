Sverige
Flera unga fick åka till sjukhus efter att de druckit sprit. Foto: Johan Nilsson/TT
Tonåringar sjuka av sprit
Tolv tonåringar kan ha blivit
förgiftade av sprit i helgen.
Det hände i områdena
Nacka, Tyresö och Vallentuna
nära Stockholm.
Ungdomarna var
mellan 13 och 15 år gamla.
Poliserna misstänker
att de har druckit
sprit som var giftig.
Några av ungdomarna
säger att de fick kontakt
med dem som sålde spriten
i appen Snapchat.
Poliserna har tagit fast
fem personer.
De ska ha sålt spriten
till några av tonåringarna.
De är misstänkta för flera brott.
Ungdomarna har fått vård
på sjukhus.
Några av dem hade
ämnet isopropanol i blodet.
Det är en sorts sprit
som används för att göra rent
till exempel händer eller apparater.
Om du dricker isopropanol
kan du förlora medvetandet.
Du kan somna utomhus.
Det kan vara livsfarligt på vintern.
8 SIDOR/TT
20 oktober 2025
tur att ingen av dom dog.vad gör föräldrar till dessa barn??
Detta är varför jag inte har snap lol
omg inte bra 😢
Föräldrar: mitt barn spelar inte spel och använder bara snapchat.
Deras barn: …
men gud vad läskingt
okej😀
neej </3