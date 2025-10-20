Sverige

Blå ljus från en polisbil.

Flera unga fick åka till sjukhus efter att de druckit sprit. Foto: Johan Nilsson/TT

Tonåringar sjuka av sprit

Tolv tonåringar kan ha blivit
förgiftade av sprit i helgen.
Det hände i områdena
Nacka, Tyresö och Vallentuna
nära Stockholm.
Ungdomarna var
mellan 13 och 15 år gamla.

Poliserna misstänker
att de har druckit
sprit som var giftig.

Några av ungdomarna
säger att de fick kontakt
med dem som sålde spriten
i appen Snapchat.

Poliserna har tagit fast
fem personer.
De ska ha sålt spriten
till några av tonåringarna.
De är misstänkta för flera brott.

Ungdomarna har fått vård
på sjukhus.
Några av dem hade 
ämnet isopropanol i blodet.
Det är en sorts sprit
som används för att göra rent
till exempel händer eller apparater.

Om du dricker isopropanol
kan du förlora medvetandet.
Du kan somna utomhus.
Det kan vara livsfarligt på vintern.

8 SIDOR/TT

20 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
7 kommentarer
  1. Lili skriver:
    20 oktober, 2025 kl. 12:33

    tur att ingen av dom dog.vad gör föräldrar till dessa barn??

    Svara
  2. Någon skriver:
    20 oktober, 2025 kl. 12:41

    Detta är varför jag inte har snap lol

    Svara
  3. bannann bannnan skriver:
    20 oktober, 2025 kl. 13:23

    omg inte bra 😢

    Svara
  4. Föräldrarnas fel skriver:
    20 oktober, 2025 kl. 13:35

    Föräldrar: mitt barn spelar inte spel och använder bara snapchat.
    Deras barn: …

    Svara
  5. Nelly skriver:
    20 oktober, 2025 kl. 13:45

    men gud vad läskingt

    Svara
  6. crazy skriver:
    20 oktober, 2025 kl. 14:07

    okej😀

    Svara
  7. PidgeyHeart skriver:
    20 oktober, 2025 kl. 20:32

    neej </3

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar