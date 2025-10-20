Tonåringar sjuka av sprit

Tolv tonåringar kan ha blivit

förgiftade av sprit i helgen.

Det hände i områdena

Nacka, Tyresö och Vallentuna

nära Stockholm.

Ungdomarna var

mellan 13 och 15 år gamla.

Poliserna misstänker

att de har druckit

sprit som var giftig.

Några av ungdomarna

säger att de fick kontakt

med dem som sålde spriten

i appen Snapchat.

Poliserna har tagit fast

fem personer.

De ska ha sålt spriten

till några av tonåringarna.

De är misstänkta för flera brott.

Ungdomarna har fått vård

på sjukhus.

Några av dem hade

ämnet isopropanol i blodet.

Det är en sorts sprit

som används för att göra rent

till exempel händer eller apparater.

Om du dricker isopropanol

kan du förlora medvetandet.

Du kan somna utomhus.

Det kan vara livsfarligt på vintern.

8 SIDOR/TT