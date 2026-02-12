Mördad kvinna blev begravd

I julas blev en ung kvinna

kidnappad och mördad

i Rönninge nära Stockholm.

Kvinnan hette My.

Hon blev 25 år.

Många i Sverige blev arga

och ledsna över mordet.

I torsdags var det begravning

för My i Stockholm.

Kyrkan var full av folk

som ville minnas henne

och ta farväl.

Runt kistan fanns

blommor, kransar

och bilder av My.

En del kransar hade

formen av ett hjärta.

Delmon Haffo

från partiet Moderaterna

var med i kyrkan.

– Jag är här för att visa

mitt stöd för familjen.

Det här får ju bara

inte hända, säger han.

En 26-årig man

är misstänkt för mordet.

Han är inlåst hos poliserna.

Efter mordet vill många

att samhället ska göra mer

för att stoppa mäns våld

mot kvinnor.

8 SIDOR/TT