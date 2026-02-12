Sverige

    Många ville vara med på begravningen i Oscarskyrkan i Stockholm. Foto: Pär Bäckström/TT

  • Blommor och kransar inne i kyrkan. Foto: Viktor Källberg/TT

Mördad kvinna blev begravd

I julas blev en ung kvinna
kidnappad och mördad
i Rönninge nära Stockholm.
Kvinnan hette My.
Hon blev 25 år.

Många i Sverige blev arga
och ledsna över mordet.

I torsdags var det begravning
för My i Stockholm.
Kyrkan var full av folk
som ville minnas henne
och ta farväl.

Runt kistan fanns
blommor, kransar
och bilder av My.
En del kransar hade
formen av ett hjärta.

Delmon Haffo
från partiet Moderaterna
var med i kyrkan.

– Jag är här för att visa
mitt stöd för familjen.
Det här får ju bara
inte hända, säger han.

En 26-årig man
är misstänkt för mordet.
Han är inlåst hos poliserna.

Efter mordet vill många
att samhället ska göra mer
för att stoppa mäns våld
mot kvinnor.

8 SIDOR/TT

12 februari 2026

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. v skriver:
    12 februari, 2026 kl. 16:49

    mitt hjärta gråter jag vet inte vad jag ska skriva. starckars föräldrar 😪😪😪😭😭😢

    Svara
  2. mamma skriver:
    12 februari, 2026 kl. 17:36

    jag tänder ett ljus för my. jag kände inte henne men jag vill hedra. hon hade ett helt liv framför sig och en psykopat släkte det. vila ifrid vi kommer aldrig att glömma dig.samtidigt vill jag hedra Fadime och andra starckars kvinnor som blev mördade. 😪😢😭😢

    Svara
