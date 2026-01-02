Sverige
En plats där folk tänt ljus och lämnat blommor för kvinnan som blev mördad. Foto: Nils Petter Nilsson/TT
Familj tackar för stöd
I julhelgen blev
en ung kvinna kidnappad
och sedan mördad.
Det hände i området Rönninge
i Salems kommun.
Kvinnan försvann
när hon var på väg hem
natten mellan juldagen
och annandag jul.
Hon hittades sedan död.
Poliserna har tagit fast
en person som är
misstänkt för mordet.
Det ska vara en man
som är ungefär 26 år.
Många människor har
blivit arga och ledsna
över det som hänt.
Folk har också samlat in
pengar till kvinnans familj.
Nu tackar familjen
folk i Sverige för stödet.
Men kvinnans föräldrar
ber också om att folk
inte ska sprida bilder
på deras dotter.
– Vi ber medier och folk
att visa förståelse
och inte sprida bilder,
namn eller annan
personlig information om vår dotter
och andra i familjen.
Det skriver familjen
till nyhetsbyrån TT.
8 SIDOR/TT
2 januari 2026
respekt för föräldrarna självklart.