Familj tackar för stöd

I julhelgen blev

en ung kvinna kidnappad

och sedan mördad.

Det hände i området Rönninge

i Salems kommun.

Kvinnan försvann

när hon var på väg hem

natten mellan juldagen

och annandag jul.

Hon hittades sedan död.

Poliserna har tagit fast

en person som är

misstänkt för mordet.

Det ska vara en man

som är ungefär 26 år.

Många människor har

blivit arga och ledsna

över det som hänt.

Folk har också samlat in

pengar till kvinnans familj.

Nu tackar familjen

folk i Sverige för stödet.

Men kvinnans föräldrar

ber också om att folk

inte ska sprida bilder

på deras dotter.

– Vi ber medier och folk

att visa förståelse

och inte sprida bilder,

namn eller annan

personlig information om vår dotter

och andra i familjen.

Det skriver familjen

till nyhetsbyrån TT.

8 SIDOR/TT