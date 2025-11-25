Sverige
Martin Malmberg och hans mamma Maria Malmberg protesterade mot att hjälp till personer med funktionsnedsättningar dras in. Foton: Privat
Martin Malmbergs klasskamrater och många andra protesterade utanför politikernas hus i Uppsala tidigare i november.
Politiker lyssnade på protest
I november protesterade
över 200 personer i Uppsala.
utanför politikernas hus.
De protesterade
mot att barn och unga
med funktionsnedsättningar
förlorar sin rätt till hjälp.
Maria Malmberg och hennes son
Martin Malmberg protesterade.
Martin är 14 år.
Han har en skada i hjärnan
och behöver hjälp.
Han har svårt att stå, gå,
prata och äta.
De senaste åren har kommunen
bestämt färre timmar
med hjälp till Martin.
Och i höstas bestämde kommunen
att Martin inte längre får
någon personlig assistent alls.
Kommunen sa att Martins
funktionsnedsättning
kommer att bli bättre.
Men hans mamma säger
att det inte stämmer.
Martin behöver mer hjälp
ju äldre han blir.
– Martin vill göra sig fri från sina
föräldrar precis som alla
andra ungdomar.
Han vill kunna ha hobbys
och gå till gymmet, till exempel.
Det säger Maria Malmberg
till 8 Sidor.
Martins familj har klagat på
kommunens beslut till en domstol.
Politiker i Uppsala har sagt
att de lyssnar på protesten.
De säger att det ska bli lättare
att få hjälp i Uppsala.
De ska också undersöka
beslutet om hjälp till Martin.
SARAH GREEN/8 SIDOR
Lagen kallas LSS
- Lagen om stöd och service
för vissa funktionshindrade
kallas för LSS.
- LSS ska se till att personer
med funktionsnedsättningar
kan leva på ett bra sätt.
Det är kommunerna
som har ansvar för hjälpen.
- När en person behöver hjälp
mer än 20 timmar per vecka
är det Försäkringskassan
som bestämmer.
Då är det statens ansvar.
25 november 2025
De har rätt! Även jag har rätt till nånting men ingen ger mig nånting…jag har kramper och mår dåligt psykisk också…man kan inte lämna sjuka utan hjälp och assistens…gudegud…dagen börjar dåligt!😮😠
”Kommunen sa att Martins funktionsnedsättning kommer att bli bättre.”
????????? det där stämmer INTE. vissa funktionsnedsättningar blir ALDRIG bättre. vissa är permanenta. jag hatar kommunen som sa det där </3