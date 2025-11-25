Politiker lyssnade på protest

I november protesterade

över 200 personer i Uppsala.

utanför politikernas hus.

De protesterade

mot att barn och unga

med funktionsnedsättningar

förlorar sin rätt till hjälp.

Maria Malmberg och hennes son

Martin Malmberg protesterade.

Martin är 14 år.

Han har en skada i hjärnan

och behöver hjälp.

Han har svårt att stå, gå,

prata och äta.

De senaste åren har kommunen

bestämt färre timmar

med hjälp till Martin.

Och i höstas bestämde kommunen

att Martin inte längre får

någon personlig assistent alls.

Kommunen sa att Martins

funktionsnedsättning

kommer att bli bättre.

Men hans mamma säger

att det inte stämmer.

Martin behöver mer hjälp

ju äldre han blir.

– Martin vill göra sig fri från sina

föräldrar precis som alla

andra ungdomar.

Han vill kunna ha hobbys

och gå till gymmet, till exempel.

Det säger Maria Malmberg

till 8 Sidor.

Martins familj har klagat på

kommunens beslut till en domstol.

Politiker i Uppsala har sagt

att de lyssnar på protesten.

De säger att det ska bli lättare

att få hjälp i Uppsala.

De ska också undersöka

beslutet om hjälp till Martin.

SARAH GREEN/8 SIDOR

Svårt att få rätt till hjälp