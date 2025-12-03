Sverige
Många får nej till frågan om hjälp av en personlig assistent. Foto: Marie Hillblom/8 Sidor
Johan Klinthammar leder organisationen Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU. Foto: RBU
De vill att barn får mer hjälp
Den 3 december
är Förenta nationernas
särskilda dag
för funktionsrätt.
Dagen ska påminna om
att världen ska vara ordnad
så att den fungerar för alla.
Men många personer får
inte det stöd de behöver.
Förenta nationerna
har kritiserat Sverige.
Sverige gör inte nog
för människor
med funktionsnedsättningar.
En del barn med
funktionsnedsättning
behöver hjälp
av en personlig assistent.
Men antalet barn
som får ja till assistent
har minskat mycket
de senaste tio åren.
I dag får 22 procent färre
ja till hjälp.
Det säger organisationen RBU,
riksförbundet för rörelsehindrade
barn och ungdomar.
Just i dag lämnar RBU
ett förslag om ändringar
i lagen LSS.
Ändringarna ska göra att
fler barn får ja till assistans.
– Ändringarna i lagen
skulle göra att barn
kan få vad de har rätt till.
Det säger Johan Klinthammar
som leder RBU.
Han vill att politikerna lyssnar
och bestämmer att lagen ändras.
Lagen LSS
- År 1994 kom lagen LSS.
- LSS står för lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade.
- LSS ska se till att barn och vuxna
med funktionsnedsättningar
kan leva på ett bra sätt.
- Den som behöver mycket hjälp
ska ha rätt att få en personlig assistent.
- Det är kommunerna
och ibland Försäkringskassan
som bestämmer om hjälpen.
