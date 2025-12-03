De vill att barn får mer hjälp

Den 3 december

är Förenta nationernas

särskilda dag

för funktionsrätt.

Dagen ska påminna om

att världen ska vara ordnad

så att den fungerar för alla.

Men många personer får

inte det stöd de behöver.

Förenta nationerna

har kritiserat Sverige.

Sverige gör inte nog

för människor

med funktionsnedsättningar.

En del barn med

funktionsnedsättning

behöver hjälp

av en personlig assistent.

Men antalet barn

som får ja till assistent

har minskat mycket

de senaste tio åren.

I dag får 22 procent färre

ja till hjälp.

Det säger organisationen RBU,

riksförbundet för rörelsehindrade

barn och ungdomar.

Just i dag lämnar RBU

ett förslag om ändringar

i lagen LSS.

Ändringarna ska göra att

fler barn får ja till assistans.

– Ändringarna i lagen

skulle göra att barn

kan få vad de har rätt till.

Det säger Johan Klinthammar

som leder RBU.

Han vill att politikerna lyssnar

och bestämmer att lagen ändras.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR