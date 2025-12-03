Sverige

    Många får nej till frågan om hjälp av en personlig assistent. Foto: Marie Hillblom/8 Sidor

    Johan Klinthammar leder organisationen Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU. Foto: RBU

De vill att barn får mer hjälp

Den 3 december
är Förenta nationernas
särskilda dag
för funktionsrätt.

Dagen ska påminna om
att världen ska vara ordnad
så att den fungerar för alla.

Men många personer får
inte det stöd de behöver.

Förenta nationerna
har kritiserat Sverige.
Sverige gör inte nog
för människor
med funktionsnedsättningar.

En del barn med
funktionsnedsättning
behöver hjälp
av en personlig assistent.

Men antalet barn
som får ja till assistent
har minskat mycket
de senaste tio åren.

I dag får 22 procent färre
ja till hjälp.
Det säger organisationen RBU,
riksförbundet för rörelsehindrade
barn och ungdomar.

Just i dag lämnar RBU
ett förslag om ändringar
i lagen LSS.
Ändringarna ska göra att
fler barn får ja till assistans.

– Ändringarna i lagen
skulle göra att barn
kan få vad de har rätt till.

Det säger Johan Klinthammar
som leder RBU.

Han vill att politikerna lyssnar
och bestämmer att lagen ändras.

Lagen LSS

  • År 1994 kom lagen LSS.
  • LSS står för lagen om stöd och service
    till vissa funktionshindrade.
  • LSS ska se till att barn och vuxna
    med funktionsnedsättningar
    kan leva på ett bra sätt.
  • Den som behöver mycket hjälp
    ska ha rätt att få en personlig assistent.
  • Det är kommunerna
    och ibland Försäkringskassan
    som bestämmer om hjälpen.

3 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    3 december, 2025 kl. 13:55

    🥰

    Svara
  2. Liza skriver:
    3 december, 2025 kl. 14:38

    Vad denna regering gör med stöd av sd😡är att dom ”sparar på barnens bekostnad,att dom kan med!!!! Tyvärr så lågt,,,,, det är sanningen 😥

    Svara
  3. Sankt Göran skriver:
    3 december, 2025 kl. 14:58

    Det finns inte hur mycket pengar som helst. Om vi inte att haft en enorm gängkriminalitet och klaner i landet, som roffar åt sig allt de kan, så hade många andra grupper i samhället fått mer från skattepengarna. Sverige står vid en Ödesväg. Vill vi ha detta i vårt samhälle? Nej, det vill vi inte.

    Svara
