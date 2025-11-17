Fler är utan jobb

Fler än tidigare är utan jobb.

Nio procent var arbetslösa i oktober.

Det är fler än i augusti

och september.

Det säger myndigheten SCB.

Att nio procent är arbetslösa

är mycket.

Sverige har den tredje högsta

arbetslösheten i Europa.

Många tror att frågan om jobb

blir viktig i valet nästa år.

– Regeringen gör för lite.

Människor måste få hjälp.

De måste få utbildning

som gör att de får jobb.

Det säger politikern

Ardalan Shekarabi

i partiet Socialdemokraterna.

Ministern Elisabeth Svantesson

från partiet Moderaterna

säger att arbetslösheten är för hög.

Men hon tror att Sveriges ekonomi

blir bättre nästa år.

Då kommer fler att få jobb.

