Arbetsförmedlingen hjälper folk att hitta jobb. Foto: Johan Nilsson/TT
Fler är utan jobb
Fler än tidigare är utan jobb.
Nio procent var arbetslösa i oktober.
Det är fler än i augusti
och september.
Det säger myndigheten SCB.
Att nio procent är arbetslösa
är mycket.
Sverige har den tredje högsta
arbetslösheten i Europa.
Många tror att frågan om jobb
blir viktig i valet nästa år.
– Regeringen gör för lite.
Människor måste få hjälp.
De måste få utbildning
som gör att de får jobb.
Det säger politikern
Ardalan Shekarabi
i partiet Socialdemokraterna.
Ministern Elisabeth Svantesson
från partiet Moderaterna
säger att arbetslösheten är för hög.
Men hon tror att Sveriges ekonomi
blir bättre nästa år.
Då kommer fler att få jobb.
8 SIDOR/TT
Siffror om arbetslöshet
Det finns olika siffror på hur
många som är arbetslösa i Sverige.
Myndigheterna mäter på olika sätt.
- 9 procent var arbetslösa i oktober
visar siffror från SCB.
- 6,8 procent var arbetslösa i oktober
visar siffror Arbetsförmedlingen.
SCB mäter hur många personer
mellan 15 år och 74 år som är arbetslösa.
SCB mäter på samma sätt
som flera andra länder i Europa.
De intervjuar människor.
Arbetsförmedlingen mäter hur många
mellan 16 år och 65 år som är arbetslösa.
Arbetsförmedlingen kollar
hur många som anmält
att de vill ha hjälp att få jobb.
17 november 2025
Det finns många som inte vill utbilda sig. Vad gör man då Ardalan S?
håller med Sune
När ekonomin har låg tillväxt brukar arbetslösheten öka, och det verkar ha blivit så nu också. Om tillväxten blir bättre så sjunker arbetslösheten igen. Kontracyklisk konjunkturpolitik är också bra där man på något vis använder de offentliga finanserna till att få fart på ekonomin. Bättre omvärldskonjunktur kan även få fart på exporten.
Varför är det alltid någon annans ansvar att arbetslösa kommer i arbete?
Dom får väl ta eget initiativ och utbilda sig till något som ger jobb.
Herregud vilket vuxendagis detta land har blivit
Så, mitt folk, låt oss rösta på politiker som försöker lösa arbetslösheten; nu får det vara nog med populistiska politiker som inte gör någonting alls.
Personligen jag är i stort behov av utbildning samtidigt arbetsförmedlingen har bekräftat också men p.g.a. ekonomiska svårigheter så jag kan inte plugga utan deras stöd så det var lika bättre om de som är i behov av utbildning ska kunna få stöd via arbetsförmedlingen.//
Sveriges arbetslöshetsnivå är den tredje högsta i Europa, vilket är ett mycket dåligt resultat. I alla avseenden bedömer vi att arbetslösheten är värre jämfört med andra europeiska länder.
Har gått utbildning flera gånger men inte lett till något jobb 🤔
Härligt att Sverige är topp tre i något! Synd bara att det är arbetslöshet vi är bäst på.
Det beror på att vi har en arbetsförmedling som fungerar mycket dåligt.de arbetslösa människor får ingen hjälp o stöd att få ett riktigt arbete.arbetsförmedlingen svara ju knappt i telefon.
Men regerin måste se till med betalda utbildningar de har lackts mindre och mindre pengar på det det kostar nu men kommer lönasej i framtiden men alla partier har en väldigt kårtsktig påletik man kan inte vända trenden med en befolkning med fel utbildning