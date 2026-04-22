Fler sjuka i Luleå

Flera arbetare som bygger

ett stålverk i Luleå blev sjuka.

Några fick vård på sjukhus.

Det hände i påskas.

Nu har fler blivit sjuka.

De jobbar på kontor åt

ett företag som heter NCC.

Kontoren ligger nära området

där stålverket byggs.

Det är företaget NCC

som bygger det nya stålverket

åt företaget SSAB.

Det nya stålverket ska göra stål

som är bra för klimatet.

Sedan den 3 april

är arbetet på platsen

för stålverket stoppat.

Det är fortfarande oklart

varför folk har blivit sjuka.

Polisens tekniker har

inte undersökt platsen

De har inte vågat eftersom

de inte vet vad

som kan finnas i marken.

I tisdags kom larm om

en mycket giftig gas

i hamnen i Luleå.

Hamnen ligger på Svartön.

Det är där det nya stålverket byggs.

Hamnen stängde efter larmet.

Men i dag onsdag

sa SSAB att de inte

kunde hitta någon gas.

Det var ett falskt larm.

Hamnen är öppen igen.

SARAH GREEN OCH TT