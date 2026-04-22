Sverige
Här byggs det nya stålverket. Foto: Pär Bäckström/TT
Fler sjuka i Luleå
Flera arbetare som bygger
ett stålverk i Luleå blev sjuka.
Några fick vård på sjukhus.
Det hände i påskas.
Nu har fler blivit sjuka.
De jobbar på kontor åt
ett företag som heter NCC.
Kontoren ligger nära området
där stålverket byggs.
Det är företaget NCC
som bygger det nya stålverket
åt företaget SSAB.
Det nya stålverket ska göra stål
som är bra för klimatet.
Sedan den 3 april
är arbetet på platsen
för stålverket stoppat.
Det är fortfarande oklart
varför folk har blivit sjuka.
Polisens tekniker har
inte undersökt platsen
De har inte vågat eftersom
de inte vet vad
som kan finnas i marken.
I tisdags kom larm om
en mycket giftig gas
i hamnen i Luleå.
Hamnen ligger på Svartön.
Det är där det nya stålverket byggs.
Hamnen stängde efter larmet.
Men i dag onsdag
sa SSAB att de inte
kunde hitta någon gas.
Det var ett falskt larm.
Hamnen är öppen igen.
SARAH GREEN OCH TT
22 april 2026