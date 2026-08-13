Sverige

Personer i gula västar utanför ett stort hus.

Personer från facket utanför en av Teslas verkstäder i Sverige. Foto: Jessica Gow/TT

Strejken mot Tesla slutar

Fackförbundet Metall slutar
strejken mot företaget Tesla.
Det finns inga arbetare kvar
som kan strejka.
Det säger Metall.

– Vi strejkade mot ett företag
lett av världens rikaste man.
Det är en person
som inte tycker om fackföreningar
och Sveriges regler.

Det säger Veli-Pekka Säikkälä
som är ledare i Metall.

Det är amerikanen Elon Musk
som äger det mesta
av företaget Tesla.

Fackförbundet Metall har strejkat
i nästan tre år.
De vill att Tesla ordnar regler
för de som jobbar
på Teslas verkstäder i Sverige.
Det är regler om löner,
tider, semester,
pensioner och annat.
Metall vill att Tesla
skriver ett kollektivavtal.

Men Tesla har inte
velat ordna det.

I stället har Tesla betalat pengar
till många arbetare som har strejkat.
Då har arbetarna slutat.

– Det finns inga kvar
som kan strejka,
säger Veli-Pekka Säikkälä.

Men Metall ångrar inte
att de strejkade
och försökte ordna kollektivavtal.

Strejken slutar den 19 augusti.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

13 augusti 2026

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1 kommentar
  1. Anonym skriver:
    13 augusti, 2026 kl. 21:19

    Vad är ett fackförbund

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