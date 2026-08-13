Sverige
Personer från facket utanför en av Teslas verkstäder i Sverige. Foto: Jessica Gow/TT
Strejken mot Tesla slutar
Fackförbundet Metall slutar
strejken mot företaget Tesla.
Det finns inga arbetare kvar
som kan strejka.
Det säger Metall.
– Vi strejkade mot ett företag
lett av världens rikaste man.
Det är en person
som inte tycker om fackföreningar
och Sveriges regler.
Det säger Veli-Pekka Säikkälä
som är ledare i Metall.
Det är amerikanen Elon Musk
som äger det mesta
av företaget Tesla.
Fackförbundet Metall har strejkat
i nästan tre år.
De vill att Tesla ordnar regler
för de som jobbar
på Teslas verkstäder i Sverige.
Det är regler om löner,
tider, semester,
pensioner och annat.
Metall vill att Tesla
skriver ett kollektivavtal.
Men Tesla har inte
velat ordna det.
I stället har Tesla betalat pengar
till många arbetare som har strejkat.
Då har arbetarna slutat.
– Det finns inga kvar
som kan strejka,
säger Veli-Pekka Säikkälä.
Men Metall ångrar inte
att de strejkade
och försökte ordna kollektivavtal.
Strejken slutar den 19 augusti.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
13 augusti 2026
Vad är ett fackförbund