Strejken mot Tesla slutar

Fackförbundet Metall slutar

strejken mot företaget Tesla.

Det finns inga arbetare kvar

som kan strejka.

Det säger Metall.

– Vi strejkade mot ett företag

lett av världens rikaste man.

Det är en person

som inte tycker om fackföreningar

och Sveriges regler.

Det säger Veli-Pekka Säikkälä

som är ledare i Metall.

Det är amerikanen Elon Musk

som äger det mesta

av företaget Tesla.

Fackförbundet Metall har strejkat

i nästan tre år.

De vill att Tesla ordnar regler

för de som jobbar

på Teslas verkstäder i Sverige.

Det är regler om löner,

tider, semester,

pensioner och annat.

Metall vill att Tesla

skriver ett kollektivavtal.

Men Tesla har inte

velat ordna det.

I stället har Tesla betalat pengar

till många arbetare som har strejkat.

Då har arbetarna slutat.

– Det finns inga kvar

som kan strejka,

säger Veli-Pekka Säikkälä.

Men Metall ångrar inte

att de strejkade

och försökte ordna kollektivavtal.

Strejken slutar den 19 augusti.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR