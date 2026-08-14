Sverige hjälper Colombia

I måndags var det en stor

jordbävning i landet Colombia.

Många hus, vägar

och broar blev förstörda.

Människor har det svårt.

Nu skickar Sverige

fem miljoner kronor

i hjälp till Colombia.

Pengarna ska hjälpa

människor som förlorat

sina hem i jordbävningen.

Det berättar

Benjamin Dousa och

Maria Malmer Stenergard.

De är ministrar i regeringen.

Hittills i år har Sverige

skickat 71 miljoner kronor

i hjälp till Colombia.

– Vi fortsätter

att stötta Colombia

när de har det svårt,

säger Maria Malmer Stenergard.

Minst 265 människor

har dött i jordbävningen.

Men det kan vara fler.

Många saknas fortfarande.

8 SIDOR/TT