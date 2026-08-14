Världen

Flera personer står vid ett hus som rasat. En kran lyfter saker från huset.

Soldater jobbar vid ett förstört hus i staden Cali i Colombia. Foto: Ivan Valencia/AP/TT

Sverige hjälper Colombia

I måndags var det en stor
jordbävning i landet Colombia.
Många hus, vägar
och broar blev förstörda.
Människor har det svårt.

Nu skickar Sverige
fem miljoner kronor
i hjälp till Colombia.

Pengarna ska hjälpa
människor som förlorat
sina hem i jordbävningen.

Det berättar
Benjamin Dousa och
Maria Malmer Stenergard.
De är ministrar i regeringen.

Hittills i år har Sverige
skickat 71 miljoner kronor
i hjälp till Colombia.

– Vi fortsätter
att stötta Colombia
när de har det svårt,
säger Maria Malmer Stenergard.

Minst 265 människor
har dött i jordbävningen.
Men det kan vara fler.
Många saknas fortfarande.

8 SIDOR/TT

14 augusti 2026

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3 kommentarer
  1. rosa skriver:
    14 augusti, 2026 kl. 09:37

    tack Sverige ,bi hjälper alla länder som är i nöd.

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  2. Luisa skriver:
    14 augusti, 2026 kl. 09:46

    🙂😎💞

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  3. En Mäniska skriver:
    14 augusti, 2026 kl. 12:23

    Tack vara svrige😍😍😍😍🥳

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