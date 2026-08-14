Världen
Soldater jobbar vid ett förstört hus i staden Cali i Colombia. Foto: Ivan Valencia/AP/TT
Sverige hjälper Colombia
I måndags var det en stor
jordbävning i landet Colombia.
Många hus, vägar
och broar blev förstörda.
Människor har det svårt.
Nu skickar Sverige
fem miljoner kronor
i hjälp till Colombia.
Pengarna ska hjälpa
människor som förlorat
sina hem i jordbävningen.
Det berättar
Benjamin Dousa och
Maria Malmer Stenergard.
De är ministrar i regeringen.
Hittills i år har Sverige
skickat 71 miljoner kronor
i hjälp till Colombia.
– Vi fortsätter
att stötta Colombia
när de har det svårt,
säger Maria Malmer Stenergard.
Minst 265 människor
har dött i jordbävningen.
Men det kan vara fler.
Många saknas fortfarande.
8 SIDOR/TT
14 augusti 2026
tack Sverige ,bi hjälper alla länder som är i nöd.
🙂😎💞
Tack vara svrige😍😍😍😍🥳