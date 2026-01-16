Sverige
Carl Bildt utanför rättegången mot företaget Lundin Oil. Foto: Henrik Montgomery/TT
Carl Bildt i rättegång
Just nu är det en rättegång
mot företaget Lundin Oil.
Två chefer är misstänkta
för allvarliga brott mot människor
i landet Sudan i Afrika.
Lundin Oil letade olja i Sudan
mellan åren 1999 och 2003.
Militärer tvingade då
massor av människor att flytta.
De dödade människor
på platser där företaget
letade efter olja.
Militärerna jobbade
för Sudans regering.
Företagets chefer är misstänkta
för att ha med brotten att göra.
Sveriges tidigare statsminister,
Carl Bildt,
jobbade med Lundin Oil
under några år
när brotten hände.
Han satt i styrelsen,
den grupp som har
mest makt i företaget.
I torsdags skulle Bildt berätta
för domstolen vad han visste.
Carl Bildt fick många frågor.
Kände han till att militärerna
bombade i området?
Var det något som de
i styrelsen pratade om?
Bildt svarade oftast
att han inte minns så noga.
Han sa också att bombningar
hände i andra områden
än där Lundin Oil var.
Han sa att han inte
ångrar att han jobbade
för företaget.
Företaget har gjort bra saker
för Sudan, sa Bildt.
Rättegången slutar i maj.
8 SIDOR/TT
Lång rättegång
- Rättegången mot företaget
Lundin Oil
startade år 2023.
- Den är den längsta
rättegången i Sveriges historia.
- Rättegången är i domstolen
Stockholms tingsrätt.
- Den ska vara klar i maj i år.
- Carl Bildt var Sveriges
statsminister mellan åren 1991 och 1994.
Han var ledare för partiet Moderaterna
mellan åren 1986 och 1999.
- Han satt i företaget
Lundin Oils styrelse
från år 2000 till 2006.
16 januari 2026
