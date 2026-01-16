Carl Bildt i rättegång

Just nu är det en rättegång

mot företaget Lundin Oil.

Två chefer är misstänkta

för allvarliga brott mot människor

i landet Sudan i Afrika.

Lundin Oil letade olja i Sudan

mellan åren 1999 och 2003.

Militärer tvingade då

massor av människor att flytta.

De dödade människor

på platser där företaget

letade efter olja.

Militärerna jobbade

för Sudans regering.

Företagets chefer är misstänkta

för att ha med brotten att göra.

Sveriges tidigare statsminister,

Carl Bildt,

jobbade med Lundin Oil

under några år

när brotten hände.

Han satt i styrelsen,

den grupp som har

mest makt i företaget.

I torsdags skulle Bildt berätta

för domstolen vad han visste.

Carl Bildt fick många frågor.



Kände han till att militärerna

bombade i området?

Var det något som de

i styrelsen pratade om?

Bildt svarade oftast

att han inte minns så noga.

Han sa också att bombningar

hände i andra områden

än där Lundin Oil var.

Han sa att han inte

ångrar att han jobbade

för företaget.

Företaget har gjort bra saker

för Sudan, sa Bildt.

Rättegången slutar i maj.

