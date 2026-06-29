Svenska rekord i värme

Det var mycket varmt väder

på flera platser i Sverige

i lördags.

I Malmö var det 35,1 grader varmt.

Det är den varmaste dagen

i Malmö sedan Sverige

började mäta temperaturen.

I Lund var det ännu varmare, 36,3 grader.

Det säger Viktor Bergman

som jobbar med väder

på myndigheten SMHI.

Städerna Jönköping och Helsingborg

hade i lördags sin varmaste

dag i juni som mätts.

I Jönköping var det 34,2 grader varmt.

I Helsingborg var det 33 grader.

I Växjö var det 34,4 grader varmt.

Så varmt har det bara varit där

en gång tidigare.

Det var år 1992.

Den här veckan

kommer vädret att bli svalare

på många platser i Sverige.

8 SIDOR/TT