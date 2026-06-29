Sverige
En pojke tar ett dopp i havet i Malmö. Foto: Johan Nilsson/TT
Svenska rekord i värme
Det var mycket varmt väder
på flera platser i Sverige
i lördags.
I Malmö var det 35,1 grader varmt.
Det är den varmaste dagen
i Malmö sedan Sverige
började mäta temperaturen.
I Lund var det ännu varmare, 36,3 grader.
Det säger Viktor Bergman
som jobbar med väder
på myndigheten SMHI.
Städerna Jönköping och Helsingborg
hade i lördags sin varmaste
dag i juni som mätts.
I Jönköping var det 34,2 grader varmt.
I Helsingborg var det 33 grader.
I Växjö var det 34,4 grader varmt.
Så varmt har det bara varit där
en gång tidigare.
Det var år 1992.
Den här veckan
kommer vädret att bli svalare
på många platser i Sverige.
8 SIDOR/TT
29 juni 2026
Att ta dopp och äta glass varje dag efter man vaknat känns jätteskönt att göra nu vid värmen!
Trevlig sommar!✨
för oss gamla människor är 34 grader lite för mycket. jag har mått väldigt dåligt hela helgen 😭😭😭😢hoppas på lite regn och 18 grader.
MAJA-trevlig sommar till dig också! Jag längtar att vi åker till Falsterbo! Det är så romantisk där!😊🧡
jag ska åka till Kiruna där är det 14 plus. 🙃🙃🙃
Jag är ledsen att någon mår dåligt här-men med bra mat, fläkt och vila man kan klara sig bra om man har inte nån sort farlig sjukdom…jag fryste hela april månad och maj-både hemma och ute att jag kan inte förklara! Nu jag är ganska nöjd att det är sol och varm…akta på dig, ok?😔🙂
Jaha, vad ska du göra för roligt där, i Falsterbo?
Ska du vara där hela sommaren?
Jag har en portabel AC hemma, som dras mindre energi än en smart tv.
Energiklass A. Det kostar några tusenlappar, men värt det. Eftersom den är 3 år gammal och fungerar fortfarande bra.
Jag tror inte att vi åker där! Min man arbetar och jag klarar inte en timme i bussen! Men hoppas att kanske vi åker där och jag kan simma i havet…det är mycket romantisk där…vi kan se…😔😀
Det är faktiskt INTE kul! Folk kan ju DÖ av värme! I Frankrike var det 40 GRADER och folk DOG I MITTEN AV STAN! Värmen kanske kommer senare till oss men den kommer ändå.
Mellan 1900 och 1980 uppmättes de högsta temperaturerna i Sverige till 38,0 °C, vilket inträffade två gånger:
Ultuna (Uppland), den 9 juli 1933 och Målilla (Småland), den 29 juni 1947.
Detta förtigs ofta när man talar om de ”högsta uppmätta temperaturerna”.