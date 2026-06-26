Sverige

En bild från luften ner mot rälsen och tåget. Flera vagnar är utanför rälsen.

Tåget som spårade ur. Foto: Hanna Brunlöf/TT

Tåg spårade ur

Ett tåg har spårat ur.
Det hände i torsdags
nära Borås.
Därför blir det stora
problem i trafiken.

Flera tåg mellan
Stockholm och Göteborg
är stoppade.

Det blir också problem
för tågen mellan
Kalmar och Göteborg.

Det kan ta två veckor
att laga och städa
efter olyckan.
Det säger myndigheten
Trafikverket.

Det var inte ett tåg med
människor som spårade ur.
Det var ett tåg med varor.
Ingen människa blev skadad.

Trafikverket vet inte än
varför tåget spårade ur.

8 SIDOR/TT

26 juni 2026

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2 kommentarer
  1. MILENA LUISA skriver:
    26 juni, 2026 kl. 10:19

    TRÅKIGT!

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  2. Andreas skriver:
    26 juni, 2026 kl. 10:55

    Ibland händer sånt ,kan det ha ha med värmen att göra??rälsen kan expandera(utvidga sig)

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