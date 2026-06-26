Sverige
Tåget som spårade ur. Foto: Hanna Brunlöf/TT
Tåg spårade ur
Ett tåg har spårat ur.
Det hände i torsdags
nära Borås.
Därför blir det stora
problem i trafiken.
Flera tåg mellan
Stockholm och Göteborg
är stoppade.
Det blir också problem
för tågen mellan
Kalmar och Göteborg.
Det kan ta två veckor
att laga och städa
efter olyckan.
Det säger myndigheten
Trafikverket.
Det var inte ett tåg med
människor som spårade ur.
Det var ett tåg med varor.
Ingen människa blev skadad.
Trafikverket vet inte än
varför tåget spårade ur.
8 SIDOR/TT
26 juni 2026
TRÅKIGT!
Ibland händer sånt ,kan det ha ha med värmen att göra??rälsen kan expandera(utvidga sig)