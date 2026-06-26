Tåg spårade ur

Ett tåg har spårat ur.

Det hände i torsdags

nära Borås.

Därför blir det stora

problem i trafiken.

Flera tåg mellan

Stockholm och Göteborg

är stoppade.

Det blir också problem

för tågen mellan

Kalmar och Göteborg.

Det kan ta två veckor

att laga och städa

efter olyckan.

Det säger myndigheten

Trafikverket.

Det var inte ett tåg med

människor som spårade ur.

Det var ett tåg med varor.

Ingen människa blev skadad.

Trafikverket vet inte än

varför tåget spårade ur.

8 SIDOR/TT