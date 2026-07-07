Sverige
Vägen E6 blev förstörd av ett jordskred år 2023. Foto: Hanna Brunlöf Windell/TT
Vägen E6 blev förstörd av ett jordskred. Foto: Hanna Brunlöf Windell/TT
Rättegång om rasad väg
I september år 2023
rasade en stor väg
utanför Stenungsund.
Det var vägen E6.
Ett stort jordskred
gjorde att 400 meter
av vägen blev förstörd.
Flera bilar och en buss
fastnade i jordskredet.
Tre personer blev skadade.
De blev inte allvarligt skadade.
Vid sidan av vägen
hade ett företag grävt
och lagt massor av jord på hög.
Undersökningar visade
att det arbetet kan ha gjort
att jordskredet hände.
Företaget kan ha lagt
mycket mer jord på platsen
än de hade rätt att göra.
Nu ska det bli
en rättegång om det.
Två personer
är misstänkta för brott.
Det är ägaren av marken
och en person
som äger ett av företagen
som jobbade där.
De är misstänkta för
att ha slarvat med att följa
reglerna för arbetet.
De säger själva
att de inte har slarvat.
8 SIDOR/TT
7 juli 2026
tur att ingen omkommit