Rättegång om rasad väg

I september år 2023

rasade en stor väg

utanför Stenungsund.

Det var vägen E6.

Ett stort jordskred

gjorde att 400 meter

av vägen blev förstörd.

Flera bilar och en buss

fastnade i jordskredet.

Tre personer blev skadade.

De blev inte allvarligt skadade.

Vid sidan av vägen

hade ett företag grävt

och lagt massor av jord på hög.

Undersökningar visade

att det arbetet kan ha gjort

att jordskredet hände.

Företaget kan ha lagt

mycket mer jord på platsen

än de hade rätt att göra.

Nu ska det bli

en rättegång om det.

Två personer

är misstänkta för brott.

Det är ägaren av marken

och en person

som äger ett av företagen

som jobbade där.

De är misstänkta för

att ha slarvat med att följa

reglerna för arbetet.

De säger själva

att de inte har slarvat.

8 SIDOR/TT