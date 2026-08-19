Kultur
De är reportrar i Frågan är fri. Foto: Magnus Liam Karlsson/SVT
Programmet kan få pris
Programmet Frågan är fri
kan få pris på galan Kristallen.
Där tävlar olika program
i tv om priser.
Reportrarna i Frågan är fri
har olika funktionsnedsättningar.
De jobbar på dagliga verksamheter
i Uppsala.
De har ställt frågor
och valt gäster i två säsonger.
Dragomir Mrsic, 1 Cuz
och Pernilla Wahlgren
var gäster i den senaste säsongen.
Men SVT har bestämt
att stoppa programmet.
Det beror på att SVT
ska spara pengar.
Programmet har heller inte
fått så många tittare
som SVT vill.
– Vi känner oss överkörda.
Fler personer med
funktionsnedsättningar
behöver synas i tv.
Jag hoppas att vi får
komma tillbaka.
Det säger Ellen Belin
som är reporter i programmet.
Flera av reportrarna
har redan idéer
om nya gäster.
De vill ställa frågor
till kronprinsessan Victoria
och hela kungafamiljen,
och skådespelarna Ola Rapace
och Mikael Persbrandt.
Galan Kristallen
är den 31 augusti.
Då får vi veta
om Frågan är fri vinner.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
Priset Kristallen
- Kristallen är priser
till svenska program i tv.
- Det finns 19 olika priser.
- Programmen som kan vinna
Årets underhållningsprogram:
Frågan är fri i kanalen SVT
Jeopardy! i Kanal 5/HBO Max
LOL: Skrattar bäst som skrattar sist
i kanalen Prime Video
Musikhjälpen i kanalen SVT
Sveriges dummaste
i kanalen TV4 Play/TV4.
- En jury och tittarna bestämmer
vilka program som vinner.
- Du kan rösta genom att ringa
och skicka sms under galan.
- I år är galan den 31 augusti.
- Messiah Hallberg leder galan.
- Programmet går att se
i TV4 och TV4 Play.
19 augusti 2026