Programmet kan få pris

Programmet Frågan är fri

kan få pris på galan Kristallen.

Där tävlar olika program

i tv om priser.



Reportrarna i Frågan är fri

har olika funktionsnedsättningar.

De jobbar på dagliga verksamheter

i Uppsala.

De har ställt frågor

och valt gäster i två säsonger.

Dragomir Mrsic, 1 Cuz

och Pernilla Wahlgren

var gäster i den senaste säsongen.

Men SVT har bestämt

att stoppa programmet.

Det beror på att SVT

ska spara pengar.

Programmet har heller inte

fått så många tittare

som SVT vill.

– Vi känner oss överkörda.

Fler personer med

funktionsnedsättningar

behöver synas i tv.

Jag hoppas att vi får

komma tillbaka.

Det säger Ellen Belin

som är reporter i programmet.

Flera av reportrarna

har redan idéer

om nya gäster.

De vill ställa frågor

till kronprinsessan Victoria

och hela kungafamiljen,

och skådespelarna Ola Rapace

och Mikael Persbrandt.

Galan Kristallen

är den 31 augusti.

Då får vi veta

om Frågan är fri vinner.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR