Sverige

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    En person öppnar en burk med surströmming. Foto: Tove Eriksson/TT

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    Många äter surströmming med tunnbröd, potatis och lök. Foto: Tove Eriksson/TT

Dags att äta surströmming

Torsdagen den 20 augusti
är det premiär för surströmming.
Det händer alltid den
tredje torsdagen i augusti.

För två år sedan
var det för lite
surströmming i affärerna.
Men i år ska det finnas
mycket surströmming att köpa.

Det berättar Sveriges Radio.

Surströmming är fisk
som fått jäsa.
Det gör att fiskarna
luktar mycket illa.

När någon öppnar
en burk med surströmming
håller många för näsan.

Det är vanligt att äta
surströmming i tunnbröd
med potatis och lök.
En del dricker mjölk till.

Sverige är det enda landet
i världen som gör surströmming.
Fisken är mest populär
i norra Sverige.

Åsa Vennström i Kiruna
tycker om surströmming.
På premiären ska hon äta
det med vänner.

– Det blir smaskens det.
Det vill jag äta minst
en gång om året.

Det säger hon
till Sveriges Radio.

8 SIDOR/TT

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20 augusti 2026

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8 kommentarer
  1. anna skriver:
    20 augusti, 2026 kl. 10:23

    ja varför inte, om man gör på rätt sätt så är det gott faktiskt. 🤗🤗äter ni surströmming , ni som jobbar på redaktionen???eller är det kräftor som gäller???

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    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      20 augusti, 2026 kl. 10:57

      Hej!

      Nej, surströmming
      är ingen favorit på redaktionen.
      Men flera äter gärna kräftor.

      Hälsningar,
      8 Sidor

  2. Petri tanner skriver:
    20 augusti, 2026 kl. 10:33

    Jag tycker att man äter surströmming nästan varje åt faktiskt, men det smakar konstigt faktiskt,

    Svara
  3. Petri tanner skriver:
    20 augusti, 2026 kl. 10:37

    Och jag tycket att nyheter ät bra faktiskt,,

    Svara
  4. sigge69 skriver:
    20 augusti, 2026 kl. 11:42

    Den som inte gillar surströmming köp gasmasken😁😁😁

    Svara
  5. Markus skriver:
    20 augusti, 2026 kl. 12:38

    Så gott! En stor del av familjen brukar äta surströmming när vi har kräftskiva, ibland ska det ju ätas lite bara för att äta.
    Det blir nu till helgen!

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  6. Uffe skriver:
    20 augusti, 2026 kl. 13:09

    Älskar surströmming men blir jätte dålig i magen

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  7. . skriver:
    20 augusti, 2026 kl. 13:10

    🤢🤮

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