Sverige
En person öppnar en burk med surströmming. Foto: Tove Eriksson/TT
Många äter surströmming med tunnbröd, potatis och lök. Foto: Tove Eriksson/TT
Dags att äta surströmming
Torsdagen den 20 augusti
är det premiär för surströmming.
Det händer alltid den
tredje torsdagen i augusti.
För två år sedan
var det för lite
surströmming i affärerna.
Men i år ska det finnas
mycket surströmming att köpa.
Det berättar Sveriges Radio.
Surströmming är fisk
som fått jäsa.
Det gör att fiskarna
luktar mycket illa.
När någon öppnar
en burk med surströmming
håller många för näsan.
Det är vanligt att äta
surströmming i tunnbröd
med potatis och lök.
En del dricker mjölk till.
Sverige är det enda landet
i världen som gör surströmming.
Fisken är mest populär
i norra Sverige.
Åsa Vennström i Kiruna
tycker om surströmming.
På premiären ska hon äta
det med vänner.
– Det blir smaskens det.
Det vill jag äta minst
en gång om året.
Det säger hon
till Sveriges Radio.
8 SIDOR/TT
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20 augusti 2026
ja varför inte, om man gör på rätt sätt så är det gott faktiskt. 🤗🤗äter ni surströmming , ni som jobbar på redaktionen???eller är det kräftor som gäller???
Hej!
Nej, surströmming
är ingen favorit på redaktionen.
Men flera äter gärna kräftor.
Hälsningar,
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Jag tycker att man äter surströmming nästan varje åt faktiskt, men det smakar konstigt faktiskt,
Och jag tycket att nyheter ät bra faktiskt,,
Den som inte gillar surströmming köp gasmasken😁😁😁
Så gott! En stor del av familjen brukar äta surströmming när vi har kräftskiva, ibland ska det ju ätas lite bara för att äta.
Det blir nu till helgen!
Älskar surströmming men blir jätte dålig i magen
🤢🤮