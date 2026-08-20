Dags att äta surströmming

Torsdagen den 20 augusti

är det premiär för surströmming.

Det händer alltid den

tredje torsdagen i augusti.

För två år sedan

var det för lite

surströmming i affärerna.

Men i år ska det finnas

mycket surströmming att köpa.

Det berättar Sveriges Radio.

Surströmming är fisk

som fått jäsa.

Det gör att fiskarna

luktar mycket illa.

När någon öppnar

en burk med surströmming

håller många för näsan.

Det är vanligt att äta

surströmming i tunnbröd

med potatis och lök.

En del dricker mjölk till.

Sverige är det enda landet

i världen som gör surströmming.

Fisken är mest populär

i norra Sverige.

Åsa Vennström i Kiruna

tycker om surströmming.

På premiären ska hon äta

det med vänner.

– Det blir smaskens det.

Det vill jag äta minst

en gång om året.

Det säger hon

till Sveriges Radio.

8 SIDOR/TT

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