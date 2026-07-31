Världen

En brandbil försöker släcka en stor brand.

Brand i skogar i Frankrike. Foto: France Fire Brigade SDIS13/AP/TT

Fler bränder i skogar i Europa

Just nu brinner det
på många platser i Europa.

Bränderna i skogarna i Europa
har ökat mycket de senaste åren.
Det visar en undersökning
från Världshälsoorganisationen WHO.

Elden gör att mycket mark
blir förstörd.
På fyra år har
den mark som brunnit
ökat med nästan 60 procent.

Människor kan också
bli sjuka av röken.

Förra året var det
flest bränder i skogarna
i länderna Ukraina,
Spanien, Portugal,
Turkiet och Rumänien.

WHO varnar för att det kan bli
ännu fler bränder i Europa.
Människor måste vara beredda.

Människans utsläpp av gaser
ändrar klimatet.
Klimatet i Europa ändras snabbt.
Det säger forskare.

Sommarens bränder i Spanien
och Frankrike har blivit värre
av det ändrade klimatet.

Länderna måste vara beredda
på nya stora bränder
oftare än tidigare.

8 SIDOR/TT

31 juli 2026

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3 kommentarer
  1. Gina skriver:
    31 juli, 2026 kl. 10:22

    Men orsaken är inte bara klimatet, ofta är det människor själva som tänder bränderna på pengars skull, de skulle få livstids fängelse 😠

    Svara
  2. Maja skriver:
    31 juli, 2026 kl. 10:47

    Kommer det sprida sig utanför Europa?

    Svara
  3. Solveig skriver:
    31 juli, 2026 kl. 14:08

    Kopplar inte människor att bönder inte kan upphöra med sina dagliga aktiviteter och arbeten i naturen, trots att klimatförändringar ger torka, inget grundvatten och blåst. lantdjuren behöver få hö till vinterns och foder. Maskiner kan lätt skapa en gnista som använder.Eld sticker iväg i rasande hastighet.

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