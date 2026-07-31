Fler bränder i skogar i Europa

Just nu brinner det

på många platser i Europa.

Bränderna i skogarna i Europa

har ökat mycket de senaste åren.

Det visar en undersökning

från Världshälsoorganisationen WHO.

Elden gör att mycket mark

blir förstörd.

På fyra år har

den mark som brunnit

ökat med nästan 60 procent.

Människor kan också

bli sjuka av röken.

Förra året var det

flest bränder i skogarna

i länderna Ukraina,

Spanien, Portugal,

Turkiet och Rumänien.

WHO varnar för att det kan bli

ännu fler bränder i Europa.

Människor måste vara beredda.

Människans utsläpp av gaser

ändrar klimatet.

Klimatet i Europa ändras snabbt.

Det säger forskare.

Sommarens bränder i Spanien

och Frankrike har blivit värre

av det ändrade klimatet.

Länderna måste vara beredda

på nya stora bränder

oftare än tidigare.

8 SIDOR/TT