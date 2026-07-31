Sverige

Två bilder där en person har tröjan. Personen visar framsidan och baksidan.

Den särskilda tröjan som poliserna får använda när de går i paraden Pride. Foto: Polisen

Poliser får tröja för Pride

Nu får poliser
en särskild tröja.
Den kan de ha
när de går
i paraden Pride.

Tröjan har många färger.
Polisens märke
är på ryggen.

– Polisen för alla.

Så står det på framsidan.

Poliser får inte längre ha
uniform när de går
i paraden Pride.
Det bestämde polisernas
myndighet i våras.

Poliserna får bara använda
uniform när de jobbar.
De ska inte gå i paraden
när de jobbar.

Men den som inte jobbar
får gärna gå i paraden,
säger myndigheten.

Den stora paraden Pride
är i Stockholm på
lördag den 1 augusti.

8 SIDOR/TT

31 juli 2026

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7 kommentarer
  1. 😍🤗🤩 skriver:
    31 juli, 2026 kl. 10:04

    fina tröjor. 😍😍😎😘

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  2. jag älskar alla människor oavsett läggning. skriver:
    31 juli, 2026 kl. 12:09

    hoppas det blir en fin dag för dessa människor. och hoppas det finns många poliser på plats. man blir orolig, för det som hände i tyskland finns många psykopater bland oss .trevlig Pride dag .😍😎😘🤗🤩

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  3. Carl skriver:
    31 juli, 2026 kl. 12:52

    Helt sinnes sjukt😤😤😤
    Polisen är en tillsynsmyndigheten med våldsmonopol dom SKALL ha uniform 😤😤😠😠😠😠😠😠😠🙂😃😢😠

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  4. V skriver:
    31 juli, 2026 kl. 13:06

    Håller inte med Carl, dom får ha vilka kläder som helst. Det kallas frihet.

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  5. Hej skriver:
    31 juli, 2026 kl. 13:29

    Jag tycker det borde vara en polis symbol framsidan av tröjan också. Eftersom annars tror man det är fejk polis.

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  6. Hej skriver:
    31 juli, 2026 kl. 13:31

    Jag tycker poliserna borde få ha vanliga arbetskläderna, eftersom då visar de är redo att agera ifall idioter vill förstöra pridetåget.

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  7. 🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈 skriver:
    31 juli, 2026 kl. 13:53

    Carl viste du att poliser jobbar också i sina civila kläder???

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