Sverige
Den särskilda tröjan som poliserna får använda när de går i paraden Pride. Foto: Polisen
Poliser får tröja för Pride
Nu får poliser
en särskild tröja.
Den kan de ha
när de går
i paraden Pride.
Tröjan har många färger.
Polisens märke
är på ryggen.
– Polisen för alla.
Så står det på framsidan.
Poliser får inte längre ha
uniform när de går
i paraden Pride.
Det bestämde polisernas
myndighet i våras.
Poliserna får bara använda
uniform när de jobbar.
De ska inte gå i paraden
när de jobbar.
Men den som inte jobbar
får gärna gå i paraden,
säger myndigheten.
Den stora paraden Pride
är i Stockholm på
lördag den 1 augusti.
8 SIDOR/TT
31 juli 2026
fina tröjor. 😍😍😎😘
hoppas det blir en fin dag för dessa människor. och hoppas det finns många poliser på plats. man blir orolig, för det som hände i tyskland finns många psykopater bland oss .trevlig Pride dag .😍😎😘🤗🤩
Helt sinnes sjukt😤😤😤
Polisen är en tillsynsmyndigheten med våldsmonopol dom SKALL ha uniform 😤😤😠😠😠😠😠😠😠🙂😃😢😠
Håller inte med Carl, dom får ha vilka kläder som helst. Det kallas frihet.
Jag tycker det borde vara en polis symbol framsidan av tröjan också. Eftersom annars tror man det är fejk polis.
Jag tycker poliserna borde få ha vanliga arbetskläderna, eftersom då visar de är redo att agera ifall idioter vill förstöra pridetåget.
Carl viste du att poliser jobbar också i sina civila kläder???