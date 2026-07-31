Poliser får tröja för Pride

Nu får poliser

en särskild tröja.

Den kan de ha

när de går

i paraden Pride.

Tröjan har många färger.

Polisens märke

är på ryggen.

– Polisen för alla.

Så står det på framsidan.

Poliser får inte längre ha

uniform när de går

i paraden Pride.

Det bestämde polisernas

myndighet i våras.

Poliserna får bara använda

uniform när de jobbar.

De ska inte gå i paraden

när de jobbar.

Men den som inte jobbar

får gärna gå i paraden,

säger myndigheten.

Den stora paraden Pride

är i Stockholm på

lördag den 1 augusti.

8 SIDOR/TT